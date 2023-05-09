Головна Світ Політика
search button user button menu button

Велика Британія готова передати Україні далекобійні ракети

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Велика Британія готова передати Україні далекобійні ракети
Ракети Storm Shadow можуть бути встановлена на українські реактивні літаки
фото з відкритих джерел

Британія може надати Україні крилаті ракети Storm Shadow, які досягатимуть території Росії

Велика Британія готова передати Києву ракети великої дальності, які США поки відмовляються надавати. Про це 8 травня повідомляє The Washington Post.

В опублікованому очолюваним Великою Британією Міжнародним фондом для закупівлі зброї для України 2 травня повідомленні міністерство оборони Сполученого Королівства висловило зацікавленість у наданні боєприпасів, здатних завдавати удари дальністю до 300 кілометрів.

Неназваний британський чиновник у коментарі ЗМІ відмовився підтвердити терміни поставки, тип, або кількість майбутього озброєння, оскільки остаточне рішення ще не прийняте. Однак це повідомлення є суттєвим кроком до того, щоб Велика Британія почала надавати Україні озброєння, яке за характеристиками відповідає крилатим ракетам Storm Shadow повітряного базування, які можуть бути встановлена на українські реактивні літаки радянського виробництва та досягати території Росії.

Також повідомляється, що в одному з секретних документів, які були злиті в інтернет через платформу обміну повідомленнями Discord, розвідка США підтвердила, що Велика Британія має намір надіслати в Україну невизначену кількість ракет Storm Shadow разом із британським персоналом.

Раніше вже повідомлялося, що Лондон планує провести закупівлю озброєння для потреб України коштом спеціального фонду для підтримки нашої держави. У переліку зброї фігурують далекобійні ракети, про які вже неодноразово просив офіційний Київ.

Для ефективного відпрацювання по ворожих цілях, зокрема в тимчасово окупованому Криму, Україні необхідна далекобійна зброя з дальністю ураження до 300 кілометрів. Така зброя в ЗСУ зробить вразливими всі ворожі цілі і, відповідно, загарбникам в Україні ніде буде сховатися.

Та від надання цієї зброї Україні партнерів, особливо США, тривалий час стримує побоювання того, що Україна може застосувати далекобійні ракети для ударів по Росії.

Теги: Велика Британія Україна війна озброєння ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол Сіммонс пояснила, чому Британія затягує надання Україні винищувачів
Посол Сіммонс пояснила, чому Британія затягує надання Україні винищувачів
1 травня, 18:41
У переліку зброї фігурують далекобійні ракети
Велика Британія планує закупити для України далекобійні ракети: яка дальність у переліку
30 квiтня, 01:22
Очільник України Володимир Зеленський та радник прем’єра Великої Британії Тімоті Барроу у Києві
Зеленський зустрівся з радником прем'єра Британії з нацбезпеки: деталі
27 квiтня, 09:50

Політика

Велика Британія готова передати Україні далекобійні ракети
Велика Британія готова передати Україні далекобійні ракети
Суд Берліна ухвалив остаточне рішення стосовно російського прапора на 9 травня
Суд Берліна ухвалив остаточне рішення стосовно російського прапора на 9 травня
Аналітики ISW розкрили, як Путін хоче використати парад 9 травня
Аналітики ISW розкрили, як Путін хоче використати парад 9 травня
Президент Сербії анонсував антиукраїнську провокацію на засіданні Ради Європи
Президент Сербії анонсував антиукраїнську провокацію на засіданні Ради Європи
ЄС відреагував на смерть блогера, засудженого за карикатуру на Лукашенка
ЄС відреагував на смерть блогера, засудженого за карикатуру на Лукашенка
Мають координуватися з Києвом: Держдеп США відреагував на миротворчі ініціативи Китаю
Мають координуватися з Києвом: Держдеп США відреагував на миротворчі ініціативи Китаю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Міноборони показало, як сили ППО вночі збивали дрони над Києвом (відео)
12K
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
9259
Кардіолога відомої клініки, де лікувалися українські політики, затримано за вбивство пацієнтів
8494
Чи буде відключення світла з 15 травня: роз’яснення «Укренерго»
8010
Україна відкрила другий фронт війни
7255
Останній знімок перед смертю: історія жертв російських звірств у Бучі, що вражає

Новини

Нічний терор 9 травня: рашисти випустили по Україні 25 ракет
Сьогодні, 07:36
Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
7 травня, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
7 травня, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
7 травня, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
7 травня, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
7 травня, 15:57

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту