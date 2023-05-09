Велика Британія готова передати Україні далекобійні ракети

Ракети Storm Shadow можуть бути встановлена на українські реактивні літаки

Британія може надати Україні крилаті ракети Storm Shadow, які досягатимуть території Росії

Велика Британія готова передати Києву ракети великої дальності, які США поки відмовляються надавати. Про це 8 травня повідомляє The Washington Post.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В опублікованому очолюваним Великою Британією Міжнародним фондом для закупівлі зброї для України 2 травня повідомленні міністерство оборони Сполученого Королівства висловило зацікавленість у наданні боєприпасів, здатних завдавати удари дальністю до 300 кілометрів.

Неназваний британський чиновник у коментарі ЗМІ відмовився підтвердити терміни поставки, тип, або кількість майбутього озброєння, оскільки остаточне рішення ще не прийняте. Однак це повідомлення є суттєвим кроком до того, щоб Велика Британія почала надавати Україні озброєння, яке за характеристиками відповідає крилатим ракетам Storm Shadow повітряного базування, які можуть бути встановлена на українські реактивні літаки радянського виробництва та досягати території Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також повідомляється, що в одному з секретних документів, які були злиті в інтернет через платформу обміну повідомленнями Discord, розвідка США підтвердила, що Велика Британія має намір надіслати в Україну невизначену кількість ракет Storm Shadow разом із британським персоналом.

Раніше вже повідомлялося, що Лондон планує провести закупівлю озброєння для потреб України коштом спеціального фонду для підтримки нашої держави. У переліку зброї фігурують далекобійні ракети, про які вже неодноразово просив офіційний Київ.

Для ефективного відпрацювання по ворожих цілях, зокрема в тимчасово окупованому Криму, Україні необхідна далекобійна зброя з дальністю ураження до 300 кілометрів. Така зброя в ЗСУ зробить вразливими всі ворожі цілі і, відповідно, загарбникам в Україні ніде буде сховатися.

Та від надання цієї зброї Україні партнерів, особливо США, тривалий час стримує побоювання того, що Україна може застосувати далекобійні ракети для ударів по Росії.