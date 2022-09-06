В Енергодарі пролунав потужний вибух

Після вибуху у місті зникли світло та вода

У тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі, де знаходиться Запорізька атомна електростанція, прогримів гучний вибух. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

Відомо, що після вибуху у місті зникли світло та вода.

«Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух. Після чого в Енергодарі одночасно зникли світло та водопостачання», – йдеться в повідомленні.

Обставини події зараз з'ясовуються.

Раніше повідомлялося, що на Запорізькій АЕС внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли росіянами, була відімкнена остання лінія, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ТЕС із енергосистемою України.

Нагадаємо, 1 вересня делегація МАГАТЕ сьогодні прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Голова організації Рафаель Гроссі заявив, що за кілька годин роботи на АЕС удалося зібрати багато важливої інформації і побачити «ключові речі».

Вчора делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили роботу на Запорізькій атомній електростанції і покинули її.