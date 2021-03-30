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рус
    Думки вголос

    Гіві і Моторола, якби були живими, теж мали б хороші шанси стати депутатами Верховної Ради

    Гіві і Моторола, якби були живими, теж мали б хороші шанси стати депутатами Верховної Ради

    Якщо ти домовився з Рінатом Леонідовичем, то тобі забувають російський паспорт

    Коли у Добропіллі на довиборах нардепом обирають сепара і громадянина РФ Аксьонова, то перше, шо думаєш:

    1) Спасибі тобі, Боженька, що Гіві, Захарченко і Моторола трупи, бо у них би теж були шанси пролізти до ВРУ.

    2) Так на практиці виглядають санкції і боротьба із російським світом від ОПУ. Бо якщо ти домовився з Рінатом Леонідовичем, то тобі забувають російський паспорт і танці з аквафрешем.

    3) Це були вибори на підконтрольній території. Можна лише уявити, що навибирають мешканці ордло і Криму, якщо дати їм таку можливість. Тьху-тьху. І постукаємо по дереву.

    4) Той, хто прогудів шмат Донбасу в 2014 так і не зробив висновків. І вовком виє на русскіє лєса з бєрьозамі.

    5) Відсутність окупованого Донбасу і Криму у виборчому полі уже сім років рятує парламент і країну від найгіршого. Бо ряжених баб в лосинах з екошкіри ми переживемо, а отакі «аксьонови» дуже небезпечні. Я проти того, щоб усі ці мільйони упирів вибирали нам владу за гречку і обіцянку пенсії як в РФ.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: бойовики на Донбасі Донбас вибори Рінат Ахметов сепаратизм Донеччина ОРДЛО парламент
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