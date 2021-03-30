Гіві і Моторола, якби були живими, теж мали б хороші шанси стати депутатами Верховної Ради
Якщо ти домовився з Рінатом Леонідовичем, то тобі забувають російський паспорт
Коли у Добропіллі на довиборах нардепом обирають сепара і громадянина РФ Аксьонова, то перше, шо думаєш:
1) Спасибі тобі, Боженька, що Гіві, Захарченко і Моторола трупи, бо у них би теж були шанси пролізти до ВРУ.
2) Так на практиці виглядають санкції і боротьба із російським світом від ОПУ. Бо якщо ти домовився з Рінатом Леонідовичем, то тобі забувають російський паспорт і танці з аквафрешем.
3) Це були вибори на підконтрольній території. Можна лише уявити, що навибирають мешканці ордло і Криму, якщо дати їм таку можливість. Тьху-тьху. І постукаємо по дереву.
4) Той, хто прогудів шмат Донбасу в 2014 так і не зробив висновків. І вовком виє на русскіє лєса з бєрьозамі.
5) Відсутність окупованого Донбасу і Криму у виборчому полі уже сім років рятує парламент і країну від найгіршого. Бо ряжених баб в лосинах з екошкіри ми переживемо, а отакі «аксьонови» дуже небезпечні. Я проти того, щоб усі ці мільйони упирів вибирали нам владу за гречку і обіцянку пенсії як в РФ.
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої