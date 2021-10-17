Зеленський хоче посилення відповідальності за контрабанду – Данілов

Олексій Данілов анонсував кадрові зміни на митниці

За словами Олексія Данілова, Володимир Зеленський пропонує законодавчо посилити покарання за контрабанду, зокрема, передбачити ув’язнення до 20 років. Про це Данілов сказав у коментарі програмі «Свобода слова Савіка Шустера».

«Президент наполягає, що має бути на законодавчому рівні вирішено питання, коли люди за ці злочини мають відправлятися до в'язниці. Бо на сьогоднішній день у нас занадто ліберальне законодавство», – зазначив Данілов, відповідаючи на запитання стосовно ситуації з боротьбою проти контрабанди в Україні.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні Радбезу Президент дав доручення на законодавчому рівні терміново розглянути питання, «у який спосіб зробити так, щоб ці люди (контрабандисти – ред.) відправлялися до в’язниці».

«Більше того, він каже – 20 років треба за це давати. Я це підтримую», – наголосив Данілов.

Він нагадав, що на засіданні РНБО Президент запропонував, аби на початку наступного тижня керівник митниці, міністр фінансів, голова СБУ та відповідні органи ще раз зібралися задля з’ясування «питання, що стосується підсилення кадрового забезпечення на нашій митниці».

«Думаю, що певні особи втрать свої посади», – зауважив Данілов.

Нагадаємо, секретар РНБО розповів, скільки розкрили справ про держзраду.

Крім того, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) розширила санкційний список проти осіб, які приймали і організовували «вибори» РФ в окупованому Криму і на Донбасі.

Також Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти російської компанії Mere.

Як відомо, 15 жовтня РНБО затвердила глобальний План оборони України.

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