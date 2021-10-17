  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський хоче посилення відповідальності за контрабанду – Данілов

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Секретар РНБО таку позицію підтримує - Зеленський хоче посилення відповідальності за контрабанду – Данілов
    Секретар РНБО таку позицію підтримує
    Фото з відкритих джерел

    Олексій Данілов анонсував кадрові зміни на митниці

    За словами Олексія Данілова, Володимир Зеленський пропонує законодавчо посилити покарання за контрабанду, зокрема, передбачити ув’язнення до 20 років. Про це Данілов сказав у коментарі програмі «Свобода слова Савіка Шустера».

    «Президент наполягає, що має бути на законодавчому рівні вирішено питання, коли люди за ці злочини мають відправлятися до в'язниці. Бо на сьогоднішній день у нас занадто ліберальне законодавство», – зазначив Данілов, відповідаючи на запитання стосовно ситуації з боротьбою проти контрабанди в Україні.

    За його словами, на сьогоднішньому засіданні Радбезу Президент дав доручення на законодавчому рівні терміново розглянути питання, «у який спосіб зробити так, щоб ці люди (контрабандисти – ред.) відправлялися до в’язниці».

    «Більше того, він каже – 20 років треба за це давати. Я це підтримую», – наголосив Данілов.

    Він нагадав, що на засіданні РНБО Президент запропонував, аби на початку наступного тижня керівник митниці, міністр фінансів, голова СБУ та відповідні органи ще раз зібралися задля з’ясування «питання, що стосується підсилення кадрового забезпечення на нашій митниці».

    «Думаю, що певні особи втрать свої посади», – зауважив Данілов.

    Нагадаємо, секретар РНБО розповів, скільки розкрили справ про держзраду.

    Крім того, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) розширила санкційний список проти осіб, які приймали і організовували «вибори» РФ в окупованому Криму і на Донбасі.

    Також Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти російської компанії Mere.

    Як відомо, 15 жовтня РНБО затвердила глобальний План оборони України.

    Читайте також:


    Теги: митниця СБУ міністр РНБО кадрові зміни Володимир Зеленський президент Олексій Данілов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський хоче посилення відповідальності за контрабанду – Данілов