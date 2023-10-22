Провідний соціолог визнав: пропаганда покалічила росіян, вони не розуміють реальності

Керівник «Левада-центру» розповів, що в росіян існує страх поразки РФ

Росіяни не можуть об'єктивно оцінювати реальність через пропаганду, а також бояться поразки РФ. Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» розповів науковий керівник російської дослідницької організації «Левада-Центр» Лев Гудков.

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За словами соціолога, 71% росіян вважають, що Росія, безумовно, переможе. Про те, що переможе Україна, думає всього 1%, і приблизно 17-20% вважають, що переможців не буде, а конфлікт залишиться в замороженому стані.

«Це ідеологічна мобілізація, вона зовсім не пов'язана з реалістичними оцінками ситуації. Одночасно в колективній підсвідомості існує страх перед можливістю поразки Росії. Такі думки з’вляються під впливом пропаганди і покарань, але все одно люди про це думають. Сама перспектива такого результату їх надзвичайно турбує», – каже Гудков.

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За його словами, поразка РФ стане справжнім потрясінням для більшості росіян. Поразка або занадто тривале затягування війни підірвуть авторитет Путіна й міф про те, що Росія – супердержава.

«Поразка, на мою думку, може знищити підтримку Путіна, основу його легітимності, визнання його не просто диктатором, але й політиком, що захищає інтереси держави. Міф про Росію як супердержаву надзвичайно важливий як для Кремля, так і для населення. Люди тримаються за нього і будуть триматися до останнього. Лопне бульбашка пропаганди, і виявиться, що вся країна в брудній калюжі», – зазначає соціолог.

За словами Гудкова, особливих змін у поглядах і пріоритетах громадської думки за останній час не сталося. Дії Росії в Україні підтримують 73% опитаних, з яких 41% – це визначено «так» і 32% – скоріше «так». Не підтримують – 20%.

При цьому наростає втомленість від війни, відчуття її безглуздості. Соціологи фіксують звикання до війни, наростання байдужості, відчуженості, небажання чути неприємні новини.

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50% респондентів хотіли б негайного припинення вогню і початку переговорів.

Нагадаємо, підтримка жителів Росії війни проти України залишається стабільно високою з лютого 2022 року. Половина хочуть переговорів за своїх умов, а 60% бояться мобілізації.