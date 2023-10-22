Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Провідний соціолог визнав: пропаганда покалічила росіян, вони не розуміють реальності

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Провідний соціолог визнав: пропаганда покалічила росіян, вони не розуміють реальності
Лев Гудков вважає, що поразка Росії стане потрясінням для більшості росіян
фото з відкритих джерел

Керівник «Левада-центру» розповів, що в росіян існує страх поразки РФ

Росіяни не можуть об'єктивно оцінювати реальність через пропаганду, а також бояться поразки РФ. Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» розповів науковий керівник російської дослідницької організації «Левада-Центр» Лев Гудков.

За словами соціолога, 71% росіян вважають, що Росія, безумовно, переможе. Про те, що переможе Україна, думає всього 1%, і приблизно 17-20% вважають, що переможців не буде, а конфлікт залишиться в замороженому стані.

«Це ідеологічна мобілізація, вона зовсім не пов'язана з реалістичними оцінками ситуації. Одночасно в колективній підсвідомості існує страх перед можливістю поразки Росії. Такі думки з’вляються під впливом пропаганди і покарань, але все одно люди про це думають. Сама перспектива такого результату їх надзвичайно турбує», – каже Гудков.

За його словами, поразка РФ стане справжнім потрясінням для більшості росіян. Поразка або занадто тривале затягування війни підірвуть авторитет Путіна й міф про те, що Росія – супердержава.

«Поразка, на мою думку, може знищити підтримку Путіна, основу його легітимності, визнання його не просто диктатором, але й політиком, що захищає інтереси держави. Міф про Росію як супердержаву надзвичайно важливий як для Кремля, так і для населення. Люди тримаються за нього і будуть триматися до останнього. Лопне бульбашка пропаганди, і виявиться, що вся країна в брудній калюжі», – зазначає соціолог.

За словами Гудкова, особливих змін у поглядах і пріоритетах громадської думки за останній час не сталося. Дії Росії в Україні підтримують 73% опитаних, з яких 41% – це визначено «так» і 32% – скоріше «так». Не підтримують – 20%.

При цьому наростає втомленість від війни, відчуття її безглуздості. Соціологи фіксують звикання до війни, наростання байдужості, відчуженості, небажання чути неприємні новини.

50% респондентів хотіли б негайного припинення вогню і початку переговорів.

Нагадаємо, підтримка жителів Росії війни проти України залишається стабільно високою з лютого 2022 року. Половина хочуть переговорів за своїх умов, а 60% бояться мобілізації. 

Теги: росія пропаганда мобілізація Україна населення конфлікт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами
Коли в окупантів почнеться «нове прекрасне життя» у Криму
25 вересня, 17:44
Україна отримала багато зброї від союзників
Чи може Україна дозволити собі «війну на виснаження»?
6 жовтня, 11:54
Рівень співпраці Ізраїлю з Російською Федерацією досі залишається високим
«Це не витримує жодної критики». Посол України розповів, як Ізраїль співпрацює з Росією
25 вересня, 12:00
Впродовж усього відео Соколов, на якому хотіли зробити акцент, не зробив жодного різкого руху та не сказав ні слова
Кремль показав командувача Чорноморського флоту Соколова: що не так із відео
26 вересня, 15:03
Військовозобов'язані особи мають повідомляти до ТЦК про зміну персональних даних
Які покарання чекають на чоловіків за порушення військового обліку: роз’яснення адвоката
27 вересня, 17:45
Вчителі у селі Карцово в Калузькій області РФ
Російські вчителі привітали Путіна з днем народження листівками з Бандерою (фото)
5 жовтня, 11:35
Україна отримає нові засоби до кінця нинішнього року, а наступні IRIS-T з’являться в Україні після того, як будуть зроблені
Україна отримає додаткове ППО, щоб прикрити порти і морські експортні шляхи – Bloomberg
7 жовтня, 12:24
Зеленський провів зустріч із Сунаком (відео)
Зеленський провів зустріч із Сунаком (відео)
5 жовтня, 20:14
Багато екологів прогнозували після трагедії появу на дні водосховища пустелі
Природне диво: екологи показали, що зараз відбувається на дні Каховського водосховища
19 жовтня, 10:20

Соціум

У Детройті вбито голову ради синагоги
У Детройті вбито голову ради синагоги
Провідний соціолог визнав: пропаганда покалічила росіян, вони не розуміють реальності
Провідний соціолог визнав: пропаганда покалічила росіян, вони не розуміють реальності
ЦАХАЛ ударив по мечеті, щоб запобігти терористичній атаці
ЦАХАЛ ударив по мечеті, щоб запобігти терористичній атаці
Удар по лікарні в Газі: ракета була випущена з території Палестини
Удар по лікарні в Газі: ракета була випущена з території Палестини
До Гази прибули 20 вантажівок з гумдопомогою, але цього недостатньо
До Гази прибули 20 вантажівок з гумдопомогою, але цього недостатньо
100 тис. людей взяли участь в «Марші за Палестину» у Лондоні (фото)
100 тис. людей взяли участь в «Марші за Палестину» у Лондоні (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Ізраїль закликав своїх громадян виїхати з ряду країн
12K
The Times пояснила, як Захід допомагає Путіну у війні з Україною
7211
Під час нічного удару окупанти застосували нову складну тактику
7132
Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці (фото)
6298
Загроза нового наступу окупантів з півночі: Київ посилює пильність
3879
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

США розмістять додаткові системи ППО на Близькому Сході
Сьогодні, 08:35
За добу відбулося понад 80 бойових зіткнень – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Російська атака на Харківщину, її наслідки: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 03:51
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
Вчора, 13:39

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту