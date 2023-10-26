Британський парламентар закликав світ посилити санкції проти РФ

«Ми маємо чітко пояснити Росії, що таке «червоні лінії»

Відповіддю Великої Британії та всієї міжнародної спільноти на удар Росії по району Хмельницької атомної електростанції має стати посилення режиму санкцій. Кожен такий прояв російської агресії має ставати підставою для подальшого посилення санкційного режиму.

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Про це у коментарі Guildhall заявив депутат парламенту Великої Британії, член Консервативної партії Ентоні Хіггінботом.

«Ми маємо чітко пояснити Росії, що таке «червоні лінії». Тому що такі дії (обстріл району Хмельницької АЕС – ред.) можуть мати наслідки як для України, так і для всього регіону і, я вважаю, для всього світу. Ми ніколи не бачили конфліктів, коли б одна держава атакувала атомні електростанції на території іншої. Ми повинні чітко пояснити Росії, що ми розглядаємо в якості наслідків для неї, якщо таке продовжуватиметься», – заявив політик.

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«Я думаю, що наш санкційний режим, і я говорю про колективні зусилля Заходу, ті з нас, хто підтримує Україну і ми хочемо її успіху, наш режим санкцій ніколи не повинен зупинятися. У міру того, як Росія продовжує цю варварську агресію проти України, наш санкційний режим має поступово ставати дедалі більш жорстким, тому що мета полягає в тому, щоб змусити Росію відступити та піти (...)», – зазначив він.

«Нам потрібно продовжувати шукати способи відрізати Росію від глобальної фінансової системи, відрізати їх від клієнтської бази, тому що тільки тоді вони дійсно зроблять крок назад. Це один дуже сумний приклад їхнього варварства, але це лише один приклад із безлічі інших. Такі епізоди повинні щоразу змушувати нас задуматися, що ми маємо поглянути на пакет режиму санкцій загалом і вирішити, де ми можемо його посилити», – підсумував британський парламентарій.

Нагадаємо, 25 жовтня Збройні Сили РФ із застосуванням дронів-камікадзе атакували район Хмельницької атомної електростанції. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження адміністративного та лабораторного корпусів АЕС. Міста Славутич та Нетішин були відключені від електрики.