Уже навіть у Росії ніхто не вірить ні в який «один народ»

Мотивація війни – це виключно прагнення режиму до безсмертя

Платівку заїло.

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ВВХ, вітаючи (невідомо кого, самого себе?) з «воз’єднанням» Росії з окупованими регіонами чотирьох українських областей, знову заявив про «один народ».

Та навіть уже у самій РФ не вірять ні в який «один народ». Не те, що на окупованих територіях.

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Це як спроба запакувати слова у «німб», ніби як апельсини у папір для цигарок.

Тобто, річ у собі, коли мотивація війни – це виключно прагнення режиму до безсмертя.