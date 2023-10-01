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Олеся Яхно Політтехнологиня

Уже навіть у Росії ніхто не вірить ні в який «один народ»

glavcom.ua

Мотивація війни – це виключно прагнення режиму до безсмертя

Платівку заїло.

ВВХ, вітаючи (невідомо кого, самого себе?) з «воз’єднанням» Росії з окупованими регіонами чотирьох українських областей, знову заявив про «один народ».

Та навіть уже у самій РФ не вірять ні в який «один народ». Не те, що на окупованих територіях.

Це як спроба запакувати слова у «німб», ніби як апельсини у папір для цигарок.

Тобто, річ у собі, коли мотивація війни – це виключно прагнення режиму до безсмертя.

Джерело
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Теги: війна росія путін путінський режим

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