Уже навіть у Росії ніхто не вірить ні в який «один народ»
Мотивація війни – це виключно прагнення режиму до безсмертя
Платівку заїло.
ВВХ, вітаючи (невідомо кого, самого себе?) з «воз’єднанням» Росії з окупованими регіонами чотирьох українських областей, знову заявив про «один народ».
Та навіть уже у самій РФ не вірять ні в який «один народ». Не те, що на окупованих територіях.
Це як спроба запакувати слова у «німб», ніби як апельсини у папір для цигарок.
Тобто, річ у собі, коли мотивація війни – це виключно прагнення режиму до безсмертя.
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