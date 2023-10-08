Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вигадали фейк, аби заглушити масове вбивство жителів села на Харківщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти вигадали фейк, аби заглушити масове вбивство жителів села на Харківщині
Від удару російською ракетою у селі Гроза загинула 51 людина
фото: Харківська обласна прокуратура

Колаборант і зрадник Сальдо несподівано повідомив про масове убивство на Миколаївщині

Росія поширює черговий фейк про те, що нібито Україна влаштувала «вбивство» 22 мирних мешканців Снігурівки Херсонської області. Про це написав так званий губернатор Херсонщини Володимир Сальдо у своєму телерам-каналі.

«Сьогодні було опубліковано повідомлення про вбивства українськими екстремістами у вересні цього року 22 мирних мешканців міста Снігурівка Херсонської області», – написав гауляйтер, вочевидь маючи на увазі Снігурівку Миколаївської області.

Зазначимо, що місто Снігурівка було під окупацією з березня до листопада 2022 року. У кінці вересня того ж року цей населений пункт, разом із окупованою Херсонщиною, російська влада «приєднала» до РФ за підсумками так званого «референдуму», попри те, що Снігурівка розташована на Миколаївщині.

Імовірно, РФ вигадала чергову брехню, щоб відвести увагу від свого нещодавнього злочину – масового убивства жителів села Гроза на Харківщині.

Нагадаємо, що 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих у Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Від удару «Іскандером» загинула 51 людина, у тому числі восьмирічний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими безвісти, а шестеро постраждалих перебувають у лікарні.

За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, удар по кафе в Грозі росіяни могли здійснити, бо думали, що там перебувають українські військові. 

Читайте також:

Теги: окупанти Володимир Сальдо Херсонщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка є важливим: роз’яснення ЗСУ
Чому вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка є важливим: роз’яснення ЗСУ
27 вересня, 15:51
26 бойових зіткнень. Генштаб повідомив про складну ситуацію на півдні та сході
26 бойових зіткнень. Генштаб повідомив про складну ситуацію на півдні та сході
3 жовтня, 19:01
У небо здійнялися винищувачі: у Криму стався вибух
У небо здійнялися винищувачі: у Криму стався вибух
4 жовтня, 09:40

Події в Україні

«Атаки Києва сіють хаос»: американський генерал оцінив наступ ЗСУ
«Атаки Києва сіють хаос»: американський генерал оцінив наступ ЗСУ
Окупанти вигадали фейк, аби заглушити масове вбивство жителів села на Харківщині
Окупанти вигадали фейк, аби заглушити масове вбивство жителів села на Харківщині
У будинку на Львівщині знайдено тіла п’ятьох людей
У будинку на Львівщині знайдено тіла п’ятьох людей
Росія знову вдарила по Херсонщині: є постраждалі
Росія знову вдарила по Херсонщині: є постраждалі
Умєров відвідав підрозділи східного напрямку
Умєров відвідав підрозділи східного напрямку
Окупанти змінили тактику обстрілів України: ЗСУ назвали мету
Окупанти змінили тактику обстрілів України: ЗСУ назвали мету

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Китай відреагував на події в Ізраїлі
18K
Байден відреагував на події в Ізраїлі
15K
Війна в Ізраїлі: бої точаться у 13 містах (карта)
12K
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6191
Російський борець розмістив відео з закликом «повністю знищити іудеїв і згодувати їхні тіла птахам»
5901
В ізраїльському аеропорту пасажирів попросили лягти на землю

Новини

ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Війна в Ізраїлі та вибухи в окупованому Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Сильні пориви вітру й дощі: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 04:40
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Україна отримає додаткове ППО, щоб прикрити порти і морські експортні шляхи – Bloomberg
Вчора, 12:24
Італійська влада викрила московських попів, які дурять українських біженців закордоном
Вчора, 10:54

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту