Окупанти вигадали фейк, аби заглушити масове вбивство жителів села на Харківщині

Від удару російською ракетою у селі Гроза загинула 51 людина

Колаборант і зрадник Сальдо несподівано повідомив про масове убивство на Миколаївщині

Росія поширює черговий фейк про те, що нібито Україна влаштувала «вбивство» 22 мирних мешканців Снігурівки Херсонської області. Про це написав так званий губернатор Херсонщини Володимир Сальдо у своєму телерам-каналі.

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«Сьогодні було опубліковано повідомлення про вбивства українськими екстремістами у вересні цього року 22 мирних мешканців міста Снігурівка Херсонської області», – написав гауляйтер, вочевидь маючи на увазі Снігурівку Миколаївської області.

Зазначимо, що місто Снігурівка було під окупацією з березня до листопада 2022 року. У кінці вересня того ж року цей населений пункт, разом із окупованою Херсонщиною, російська влада «приєднала» до РФ за підсумками так званого «референдуму», попри те, що Снігурівка розташована на Миколаївщині.

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Імовірно, РФ вигадала чергову брехню, щоб відвести увагу від свого нещодавнього злочину – масового убивства жителів села Гроза на Харківщині.

Нагадаємо, що 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих у Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Від удару «Іскандером» загинула 51 людина, у тому числі восьмирічний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими безвісти, а шестеро постраждалих перебувають у лікарні.

За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, удар по кафе в Грозі росіяни могли здійснити, бо думали, що там перебувають українські військові.