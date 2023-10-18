Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава Міноборони Британії поїхав до США, щоб «нагадати про Україну»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава Міноборони Британії поїхав до США, щоб «нагадати про Україну»
Шеппс заявив, Захід не має права втратити фокус на необхідності підтримки Києва через «швидкоплинну» кризу на Близькому Сході
фото з відкритих джерел

Шеппс попередив американських конгресменів про те, що не потрібно відволікатися від вторгнення Росії в Україну

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, перебуваючи у США, попередив американських конгресменів про те, що не потрібно відволікатися від вторгнення Росії в Україну на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАСом. Про це повідомляє Politico.

«Не забуваймо про Україну. Дуже важливо, щоб світ не відволікався від неї. Ми можемо це зробити. Ми можемо зосередитися і на Європі, і на Близькому Сході одночасно, і я просто хотів бути тут, щоб попрацювати над такою координацією», – сказав Шеппс.

Під час візиту до Вашингтона він дипломатично, але чітко заявив, що було б катастрофою, якби «швидкоплинна» криза на Близькому Сході дозволила Заходу втратити фокус на необхідності підтримки Києва. 

«Я збираюся провести час у Конгресі, але я думаю, що всі розуміють, що не можна дозволяти такому тирану, як Путін, безкарно вдиратися в країну демократичного сусіда, тому що інші в усьому світі прийдуть до таких же висновків, що вони можуть зробити те ж саме», – сказав Шеппс. 

Politico зазначає, що Шеппс є одним з британських міністрів, які обдзвонюють уряди країн Близького Сходу, намагаючись запобігти виходу конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом з-під контролю. 

Також у регіон для стримування були направлені британські військові ресурси. На питання чи планує Британія втручатися у війну, якщо у неї будуть втягнуті Іран та інші регіональні держави, Шеппс відповів: «Безумовно, ми не плануємо висаджувати війська на землю».

«Великобританія вважає, що Ізраїль має повне право переслідувати ХАМАС, терористичну організацію, яка щойно вдерлася в країну і вбила, ймовірно, 1500 осіб, покалічила і поранила ще більше», – сказав очільник Міноборони Британії. – «Вибір того, як це робити, якщо це не суперечить міжнародному гуманітарному праву, залишається за Ізраїлем. Я не збираюся вдаватися в наші приватні розмови з ними, але можу сказати, що в приватних розмовах я кажу те ж саме, що і публічно: згідно з міжнародним гуманітарним правом, необхідно забезпечити пропорційність, але тут є робота, яку потрібно зробити».

Нагадаємо, у Великій Британії після відставки Бена Воллеса призначили нового міністра. Ним став ексміністр енергетики Грант Шеппс.

До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс на тлі загострення арабо-ізраїльського конфлікту не послабив власної рішучості й далі підтримувати Україну супроти російської агресії.

Теги: Велика Британія Грант Шеппс війна Ізраїль ХАМАС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі законопроєкти про осіб, які постраждали від сексуального насильства на війні в Україні, одержані Верховною Радою України
Зареєстровано законопроєкт про статус осіб, постраждалих від сексуального насильства через війну
9 жовтня, 14:12
Морози зіграють на руку наступаючій стороні
Експерт пояснив, кому на фронті допоможе наступ морозів
9 жовтня, 07:33
На сільському цвинтарі з’явилося кільканадцять нових могил
Цвинтар у Грозі, де загинули 52 людей: з’явилися моторошні фото
8 жовтня, 21:22
ЗСУ повідомили, як прихід холодів позначиться на перебігу бойових дій
ЗСУ повідомили, як прихід холодів позначиться на перебігу бойових дій
6 жовтня, 16:41
Сили оборони успішно відбивають ворожі атаки
Запеклі бої тривають на п’ятьох напрямках – Генштаб
3 жовтня, 06:58
Партизани фіксують будування терористами нових фортифікаційних споруд «зубів дракона»
Окупанти активно нарощують оборону в Криму – Центр нацспротиву
1 жовтня, 12:15
Коли Володимир укотре прямував на порятунок мирних херсонців, його легкомоторний човен зіткнувся з некерованою баржею, яку несло стрімким потоком
Загинув, рятуючи мешканців затопленої Херсонщини. Згадаймо Володимира Кавуліча
28 вересня, 09:00
Пошкоджень зазнав Воронцовський палац в Одесі
Під час удару по Одесі 25 вересня постраждали дев’ять об’єктів ЮНЕСКО (список)
26 вересня, 08:05
ЗСУ розбили найкращі бригади окупантів, уряд звільнив Маляр. Головне за 18 вересня
ЗСУ розбили найкращі бригади окупантів, уряд звільнив Маляр. Головне за 18 вересня
18 вересня, 21:00

Політика

Палата представників США вдруге не змогла обрати спікера
Палата представників США вдруге не змогла обрати спікера
Глава Міноборони Британії поїхав до США, щоб «нагадати про Україну»
Глава Міноборони Британії поїхав до США, щоб «нагадати про Україну»
Байден проситиме Конгрес США про «безпрецедентний» пакет підтримки для Ізраїлю
Байден проситиме Конгрес США про «безпрецедентний» пакет підтримки для Ізраїлю
Парламент Грузії провалив імпічмент президентки Зурабішвілі
Парламент Грузії провалив імпічмент президентки Зурабішвілі
Іран заявив про зняття ембарго ООН на продаж ракет
Іран заявив про зняття ембарго ООН на продаж ракет
Байден разом з Євросоюзом проведе саміт на підтримку України й Ізраїлю
Байден разом з Євросоюзом проведе саміт на підтримку України й Ізраїлю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Екснамісник Лаври потрапив до лікарні і залишився без органу
27K
Нардеп дав сумнівну пораду киянам, як «відшити» воєнкомів одним словом
25K
Байден сплутав всі карти Китаю
14K
Переїхали з Росії у 2014-му. Згадаймо Героїв України – братів Романа та Леоніда Бутусіних
14K
Україна та переговори. Маємо проблему
9789
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Удар по лікарні в Газі та обстріл Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Мороз вночі та туман: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 03:55
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Вчора, 07:07
Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч
Вчора, 06:55

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту