Глава Міноборони Британії поїхав до США, щоб «нагадати про Україну»

Шеппс попередив американських конгресменів про те, що не потрібно відволікатися від вторгнення Росії в Україну

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, перебуваючи у США, попередив американських конгресменів про те, що не потрібно відволікатися від вторгнення Росії в Україну на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАСом. Про це повідомляє Politico.

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«Не забуваймо про Україну. Дуже важливо, щоб світ не відволікався від неї. Ми можемо це зробити. Ми можемо зосередитися і на Європі, і на Близькому Сході одночасно, і я просто хотів бути тут, щоб попрацювати над такою координацією», – сказав Шеппс.

Під час візиту до Вашингтона він дипломатично, але чітко заявив, що було б катастрофою, якби «швидкоплинна» криза на Близькому Сході дозволила Заходу втратити фокус на необхідності підтримки Києва.

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«Я збираюся провести час у Конгресі, але я думаю, що всі розуміють, що не можна дозволяти такому тирану, як Путін, безкарно вдиратися в країну демократичного сусіда, тому що інші в усьому світі прийдуть до таких же висновків, що вони можуть зробити те ж саме», – сказав Шеппс.

Politico зазначає, що Шеппс є одним з британських міністрів, які обдзвонюють уряди країн Близького Сходу, намагаючись запобігти виходу конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом з-під контролю.

Також у регіон для стримування були направлені британські військові ресурси. На питання чи планує Британія втручатися у війну, якщо у неї будуть втягнуті Іран та інші регіональні держави, Шеппс відповів: «Безумовно, ми не плануємо висаджувати війська на землю».

«Великобританія вважає, що Ізраїль має повне право переслідувати ХАМАС, терористичну організацію, яка щойно вдерлася в країну і вбила, ймовірно, 1500 осіб, покалічила і поранила ще більше», – сказав очільник Міноборони Британії. – «Вибір того, як це робити, якщо це не суперечить міжнародному гуманітарному праву, залишається за Ізраїлем. Я не збираюся вдаватися в наші приватні розмови з ними, але можу сказати, що в приватних розмовах я кажу те ж саме, що і публічно: згідно з міжнародним гуманітарним правом, необхідно забезпечити пропорційність, але тут є робота, яку потрібно зробити».

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Нагадаємо, у Великій Британії після відставки Бена Воллеса призначили нового міністра. Ним став ексміністр енергетики Грант Шеппс.

До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс на тлі загострення арабо-ізраїльського конфлікту не послабив власної рішучості й далі підтримувати Україну супроти російської агресії.