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У Німеччині розпочалися сутички поліції із мігрантами з арабських країн (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Німеччині розпочалися сутички поліції із мігрантами з арабських країн (відео)
У Франкфурті поліція сьогодні затримала агітатора ХАМАСу Айтака Барані,
фото: Bild

Пропалестинські активісти обурювалися діями поліції та намагалися пройти через оточення

Сьогодні, 13 жовтня у німецькому Берліні розпочалися сутички поліції із мігрантами з арабських країн. Про це пише Bild.

Як зазначається, у Нойкельн, де мешкає багато мігрантів з арабських країн, на вулиці Зонненаллеї зібралося близько ста людей, деякі з них принесли палестинські прапори. Правоохоронці у повній амуніції, у свою чергу, великим контингентом оточили перехрестя, перегородивши шлях учасникам акції. Пропалестинські активісти обурювалися діями поліції та намагалися пройти через оточення.

У той же час у берлінських школах учням заборонили висловлювати солідарність із бойовиками ХАМАС: так, тепер школярам не можна носити так звані «арафатки» – чоловічі головні хустки, які є невід'ємною частиною гардеробу в арабських країнах.

У Франкфурті поліція сьогодні затримала агітатора ХАМАСу Айтака Барані, котрий виправдовував напад терористів на територію Ізраїлю. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. Барані збирався провести антиізраїльську демонстрацію в центрі Франкфурта наступного дня, проте влада відмовила йому в цьому.

Водночас поліція Магдебурга заборонила дві публічні акції. «Одні із зборів були зареєстровані як прокурдські, другі – як пропалестинські. На тлі терористичної атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та загальнонаціональних закликів до відкритого насильства проти євреїв та їхніх установ цієї п'ятниці обидва збори були заборонені владою», – заявили в місцевій поліції.

Нагадаємо, Лідер ХАМАСу оголосив 13 жовтня днем розправи над усіма євреями світувранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

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Теги: Ізраїль війна активісти поліція Сектор Гази ХАМАС Німеччина

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