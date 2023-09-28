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ЗСУ, ймовірно, здійснили прорив на лінії Роботине-Вербове: оцінка ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ, ймовірно, здійснили прорив на лінії Роботине-Вербове: оцінка ISW
фото з відкритих джерел

Українські війська продовжували наступальні операції під Бахмутом та просунулися вперед

Збройні сили України вийшли на лінію окопів на захід від Вербового Запорізької області, а також, ймовірно, здійснили прорив з бронетехнікою на лінії Роботине-Вербове. Про це йдеться у звіті (ISW).

Просування українських військ

Російські війська розпочали наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, проте до 27 вересня не здійснили значного просування. Зазначено, що російські війська намагалися атакувати в районі Серебрянського лісу (на південь від Кремінної), але результати цієї атаки залишаються невідомими.

Російський агрегатор новин стверджує, що 26 вересня російські та українські війська брали участь у бойових зіткненнях поблизу району Серебрянського лісу. 27 вересня речник Генерального штабу України та Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш повідомив, що на Куп’янському та Лиманському напрямках російські війська не вели наступальних дій. Інший російський військовий блогер стверджував, що російські війська знищили два невідомі мости через річку Оскіл.

Повідомляється, що російські військові розгортають елементи нещодавно створеної 25-ї загальновійськової армії (ОБА) в районі Кремінної замість району Куп’янська, ймовірно, перешкоджаючи спробам Росії стиснути українські сили на куп’янському напрямку від південної України.

Міністерство оборони Великої Британії (МО) повідомило 27 вересня, що підрозділи 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади Росії (частини 25-ї ОМС Східного військового округу) діють на заході від Сєвєродонецька та Кремінної.

Підрозділи 25-ї ООС можуть діяти як на захід від Кремінної та Сєвєродонецька, так і на північ від Бахмута, хоча наразі ситуація незрозуміла. 31 серпня Буданов також заявив, що підрозділи 41-ї ООС (ЦВО) почали повільну передислокацію з куп’янського напрямку на південь України.

Розгортання підрозділів 25-ї ОАЕ в районі Сєвєродонецьк-Кремінна та, можливо, на північ від Бахмута, а не на Куп’янському напрямку, щоб замінити підрозділи 41-ї ОАЕ, ймовірно, завадить зусиллям Росії закріпити українські сили на Куп’янському напрямку.

Українські війська продовжували наступальні операції під Бахмутом 27 вересня та просувалися вперед. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 26 вересня, українські сили здійснили незначне просування на схід від Оріхово-Василівки (10 км на північний захід від Бахмута).

Речник Східного угруповання військ України капітан Ілля Євлаш повідомив 27 вересня, що українські сили здобули успіх в напрямках Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Одрадівки (7 км на південь від Бахмута) та Шумів (22 км на південний захід від Бахмута).

26 вересня в Прикордонній службі України заявили, що українські війська продовжують просування на Бахмутському напрямку та тримають оборону нещодавно відвойованих позицій. 27 вересня російські джерела заявили, що українські війська продовжують спроби прорвати оборону РФ біля Кліщіївки, Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) і Курдюмівки (12 км на південний захід від Бахмута).

Пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що українські війська зосереджують живу силу поблизу Бахмута, потенційно для спроби прориву в цей район. Російський агрегатор новин стверджував, що 26 вересня російські війська відбили українську атаку поблизу Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута).

27 вересня українські війська продовжували обмежені наступальні операції на лінії фронту в західній частині Донецької та східної Запорізької областей, але не досягли жодних територіальних здобутків.

Українські війська 27 вересня продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та вийшли на лінію окопів на захід від Вербового (16 км на південний схід від Оріхова). Геолокаційні кадри, опубліковані 26 вересня, показують, як російський безпілотник завдає удару по українській піхоті в траншеї на захід від Вербового, а використання росіянами безпілотників для боротьби з цими українськими силами вказує на те, що російські сили, ймовірно, більше не присутні на лінії траншеї довжиною приблизно один кілометр.

Російський військовий блогер, який гаряче підтримує командувача ВДВ РФ генерал-полковника Михайла Теплінського, критикуючи Міноборони Росії, відповів Рогову, заявивши, що українські війська вже пройшли мінні поля та протитанкові «Зуби дракона» на лінії Роботине-Вербове і що українські сили рано чи пізно здійснили б такі атаки. Командувач Української Таврійської групи військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що на Запорізькому оперативному напрямку «будуть хороші новини» і зазначив, що українські війська впевнено просуваються, але не надав додаткової інформації.

Раніше повідомлялося, що встановлення вогневого контролю Сил оборони над трасою Бахмут – Горлівка ускладнило пересування та постачання російських окупантів

До слова, атмосфера серед російських окупантів на території українського півострова стає дедалі гнітючішою, особливо після операції Сил безпеки та оборони України  «Крабова пастка» у Севастополі, коли був нанесений ракетний удар по штабу Чорноморського флоту Росії. 

Теги: Міноборони Горлівка військові безпілотник Бахмут

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