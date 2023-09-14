Атака безпілотників на РФ, Блінкен озвучив ключову мету США в Україні: головне за ніч

Основною метою Сполучених Штатів в Україні є завадити Росії досягти стратегічного успіху в її агресивних діях

У ніч проти 14 вересня міноборони РФ заявило про нібито збиття українських безпілотників над Білгородською областю і ще двох над Брянською областю. Основною метою Сполучених Штатів в Україні є завадити Росії досягти стратегічного успіху в її агресивних діях, а також гарантувати економічний, військовий і демократичний розвиток країни у майбутньому. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 14 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Європарламент визнав Лукашенка причетним до війни проти України

Європейський парламент прийняв резолюцію під назвою «Про відносини з Білоруссю», в якій вкотре осудив режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка за репресії та пригнічення народу цієї країни. Крім того, визнав Лукашенка співучасником російських злочинів в Україні. Відповідну резолюцію ухвалили 13 вересня у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту.

Резолюція пригадує повний перелік злочинів, які приписуються білоруському режиму. У документі наводиться інформація щодо сприяння поширенню ненависті та активної участі в російській антиукраїнській пропаганді. Депутати не забувають, що саме режим Лукашенка надав дозвіл на напад на Україну з території Білорусі, а також безпосередньо постачав боєприпаси та військове спорядження військам РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Депутати Європарламенту вважають необхідним використовувати санкційні інструменти проти Білорусі, аналогічні тим, які діють відносно Росії. Європейський парламент закликав Міжнародний Кримінальний суд видати міжнародний ордер на арешт глави білоруського режиму. За думкою депутатів, Рада ЄС повинна розширити список осіб з Білорусі, які підпадають під санкції Європейського союзу.

Бразилія може вийти із Міжнародного кримінального суду

Бразилія розглядає можливість вийти з Міжнародного кримінального суду, який раніше видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив міністр юстиції та громадської безпеки Бразилії Флавіо Діно, повідомляє Correio Braziliense.

За його словами, «важливі» держави не стали членами цієї організації.

«Президент Лула де Сільва правильно попередив, що існує дисбаланс, за якого деякі країни дотримуються юрисдикції Міжнародного кримінального суду, а інші ні, наприклад, США, Китай та інші важливі країни», - сказав міністр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він зауважив, що в певний момент бразильська дипломатія може переглянути свою позицію щодо цієї угоди, оскільки такої рівності між народами не було.

Фінляндія знялася з чемпіонату світу з гімнастики через участь РФ й Білорусі

Фінляндія не братиме участі у командному чемпіонаті світу з командної гімнастики у листопаді. Причина в тому, що до участі допущено команди з Росії та Білорусі. Про це заявила президент Асоціації гімнастики Фінляндії Кайса Віккула, повідомляє Yle.

Зазначається, що приймаючою країною є Казахстан. Він не запроваджував санкцій щодо росіян або білорусів.

Міжнародна федерація естетичної гімнастики (IFAGG) дозволила приймаючій країні вирішувати, хто може брати участь у чемпіонаті.

Віккула сказала, що в раді та членстві IFAGG наша позиція і точка зору, на жаль, перебувають у меншості.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вибухи у Дніпрі

У ніч проти 14 вересня у Дніпрі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне».

У Повітряних силах України раніше попередили про загрозу атаки ударних безпілотників у Дніпропетровській області.

Білий дім відреагував на розслідування щодо імпічменту Байдена

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр у середу засудила плани республіканців розпочати розслідування щодо імпічменту президента-демократа Джо Байдена, назвавши ці зусилля безпідставними. Про це повідомляє Reuters.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що республіканці не надали жодних доказів проти Джо Байдена, оскільки вони розслідують ділові операції його сина Хантера Байдена. Розслідування зосереджено на тому, чи отримав Байден вигоду від ділових угод Хантера Байдена.

«Це політичний трюк. Це політичне переслідування президента, а не правда», – заявила Жан-П'єр.

Росія заявила про низку атак безпілотників над прикордонними областями

У ніч проти 14 вересня міноборони РФ заявило про нібито збиття українських безпілотників над Білгородською областю і ще двох над Брянською областю. Про це повідомили міноборони Росії, губернатор Брянської області Богомаз, губернатор Білгородської області Гладков.

Міністерство оборони Росії повідомило про збиття українського безпілотника на території Білгородської області. Ще два, за їхніми словами, були збиті близько 22 годин (за російським часом) над Брянською областю.

Після опівночі міноборони Росії повідомило про нібито збиття 4 БПЛА над Брянською областю. Вони стверджують, що цей безпілотник був збитий засобами протиповітряної оборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Блінкен назвав ключову мету США в Україні

Основною метою Сполучених Штатів в Україні є завадити Росії досягти стратегічного успіху в її агресивних діях, а також гарантувати економічний, військовий і демократичний розвиток країни у майбутньому. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю для Pod Save The World.

«Наша кінцева мета має дві головні складові. По-перше, безумовно, це завдання завадити Росії досягти стратегічного успіху в Україні, оскільки відсутність такого успіху від Росії є нашою головною метою, оскільки, як я вже зазначав, це може відкрити двері для агресорів з різних частин світу», – відзначив Блінкен.

Крім цього, за його словами, США прагнуть, щоб Україна не лише вижила, але й розвивалася, і саме тому продовжується економічна підтримка країни та підтримка демократії. У цьому контексті головна мета полягає в тому, щоб Україна змогла встати на ноги і самостійно існувати в усіх аспектах, включаючи військовий, економічний і демократичний.