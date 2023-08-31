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Українська далекобійна зброя уразила ціль на відстані в 700 км – Зеленський

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українська далекобійна зброя уразила ціль на відстані в 700 км – Зеленський
Українська далекобійна зброя уразила ціль на відстані 700 км
фото ілюстративне

Україна продовжує виробництво власної зброї

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня у повідомленні про щоденний селектор заявив, що українська далекобійна зброя уразила ціль на відстані 700 км. Про це він написав у Telegram. 

«Щоденний селектор. Заслухав доповідь головкома про ситуацію на полі бою. Оборонні та наступальні дії. Наш рух уперед не зупиняється. Міноборони – про надходження зброї та боєприпасів. Мінстратегпром – про власне виробництво. Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 км», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що Мінінфраструктури готує наступні кроки в межах «зернового коридору».

МВС відзвітувало про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року.

Зеленський не уточнив про яку саме ціль йде мова, проте якщо проаналізувати останню «бавовну» у РФ, можна припустити, що йдеться про атаку на Псков. Відстань між Псковом та Києвом складає більше 900 км.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи у районі аеродрому «Хрести». Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76

Поблизу аеропорту дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.

Теги: Володимир Зеленський війна ЗСУ військові аеропорт росія

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