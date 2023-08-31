Українська далекобійна зброя уразила ціль на відстані в 700 км – Зеленський

Україна продовжує виробництво власної зброї

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня у повідомленні про щоденний селектор заявив, що українська далекобійна зброя уразила ціль на відстані 700 км. Про це він написав у Telegram.

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«Щоденний селектор. Заслухав доповідь головкома про ситуацію на полі бою. Оборонні та наступальні дії. Наш рух уперед не зупиняється. Міноборони – про надходження зброї та боєприпасів. Мінстратегпром – про власне виробництво. Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 км», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що Мінінфраструктури готує наступні кроки в межах «зернового коридору».

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МВС відзвітувало про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року.

Зеленський не уточнив про яку саме ціль йде мова, проте якщо проаналізувати останню «бавовну» у РФ, можна припустити, що йдеться про атаку на Псков. Відстань між Псковом та Києвом складає більше 900 км.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи у районі аеродрому «Хрести». Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76.

Поблизу аеропорту дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

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За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.