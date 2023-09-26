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Росія розробила проєкт підводного ракетоносія: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія розробила проєкт підводного ракетоносія: подробиці
Підводний човен К-550 «Олександр Невський» проекту 955 «Борей»
Фото: Міноборони Росії

Новий човен окупанти планують оснастити різними безпілотниками

Російське центральне конструкторське бюро морської техніки «Рубін» розробило проект нового підводного ракетного крейсера стратегічного призначення, який може прийти на зміну атомним підводним човнам класу «Борей», які зараз є у наявності російських Військово-морських сил (ВМС). Про це військові експерти розповіли виданню News.ru.

За словами заступника гендиректора «Рубіна» Андрія Баранова, бюро запропонувало ВМС РФ проект атомного підводного човна, який поєднуватиме в собі функціонал стратегічного підводного ракетоносця та багатоцільової субмарини. Човен планується як заміна ракетним підводним крейсерам стратегічного призначення проектів 955 «Борей» і 955А «Борей-А», що стоять зараз на озброєнні.

Конструктори запропонували ВМС країни-агресора проект атомного підводного човна, який поєднуватиме в собі функціонал стратегічного підводного ракетоносця та багатоцільової субмарини.

Човен планується як заміна ракетним підводним крейсерам стратегічного призначення проектів 955 «Борей» і 955А «Борей-А», що стоять зараз на озброєнні у країни Путіна.

Проект отримав назву «Арктур». За планами розробників, новий підводний човен буде меншим за розмірами, ніж «Бореї», але при цьому зможе нести максимально можливе бойове завантаження.

Для цього планується розмістити частину озброєнь або поза міцним корпусом субмарини (зараз російські стратегічні човни стають двокорпусними – із міцного внутрішнього корпусу та додаткового зовнішнього), або взагалі поза корпусом корабля. Йдеться принаймні про торпеди.

Новий човен окупанти планують оснастити різними безпілотниками, які дозволять краще контролювати обстановку, оперативно виявляти цілі та ухилятися від атак. Крім того, Арктуру додадуть засоби захисту від ворожих безпілотників.

Раніше генеральний директор ЦКЛ «Рубін» Ігор Вільніт заявив, що форма корпусу «Арктура» та його покриття зроблять човен непомітнішим. За словами Вільніта, рівень відбитого гідроакустичного сигналу буде не лише знижено, а й практично погашено. «Арктур» матиме на 20% менше водотоннажність, ніж сучасні ракетоносці. Його довжина становитиме 134 метри, ширина – 15,7 метра, чисельність екіпажу – близько 100 осіб.

Нагадаємо, окупанти, ймовірно, вивели всі свої підводні човни з Севастопольської бухти після успішного ракетного удару українських військових минулого тижня. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

За інформацією каналу, на даний момент на стоянці в Південній бухті не спостерігають жодного підводного човна росіян. Там залишається лише захоплена РФ українська субмарина «Запоріжжя».

Загалом у складі Чорноморського флоту окупантів було шість підводних човнів проекту 636.3 «Варшав’янка», один з яких українські військові підбили минулого тижня. Також до складу Чорноморського флоту входить підводний човен проекту 877В «Палтус», але після ремонту та модернізації його так і не ввели в дію.

До слова, у мережі з’явились декілька знімків російського підводного човна «Ростов-на-Дону» після «зустрічі» зі снарядами ЗСУ в ніч на 13 вересня. Пошкодження були отримані в результаті ракетного удару України по сухому доку Севастопольського морського заводу у тимчасово окупованому Криму.

На знімках можна побачити колосальні пошкодження підводного човна – посередині та в задній частині корпусу зяють великі отвори. Це викликає сумніви у словах російських пропагандистів з приводу подальшого відновлення «Ростов-на-Дону» та його введення в експлуатацію.

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Теги: росія окупанти Чорне море Міноборони субмарина військові

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