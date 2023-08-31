Сирський: На Бахмутському напрямку є позитивна динаміка

Українські військові зберігають позитивну динаміку на ділянках фронту на Бахмутському напрямку

Українські військові мають успіх на деяких ділянках фронту

Українські військові зберігають позитивну динаміку на ділянках фронту на Бахмутському напрямку. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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«Бахмутський напрямок. Є позитивна динаміка на ділянках фронту», – написав військовий.

Сирський також оприлюднив відео роботи артилеристів 22-ї ОМБр, які продовжують знищувати росіян.

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Нагадаємо, ЗСУ здійснили просування в кількох напрямках у Запорізькій та Донецькій областях, тоді як російські війська продовжують тиснути на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

До слова, триває 554-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.