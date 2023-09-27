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Розвідка розповіла про атмосферу в російському війську після удару по штабу у Севастополі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка розповіла про атмосферу в російському війську після удару по штабу у Севастополі
22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами
фото з відкритих джерел

Єдиний безпечний варіант для росіян у Криму – перебазуватись геть з українського півострова

Атмосфера серед російських окупантів на території українського півострова стає дедалі гнітючішою, особливо після операції Сил безпеки та оборони України  «Крабова пастка» у Севастополі, коли був нанесений ракетний удар по штабу Чорноморського флоту Росії. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

«Крабова пастка» забезпечила серйозний улов. Можна констатувати, що після атаки на штаб Чорноморського флоту РФ дуже активно рухались автомобілі швидкої, пожежні та катафалки. Тож ситуація для окупантів тривожна, і вона такою залишатиметься для росіян повсюди в Криму, куди б вони не ховали залишки своїх кораблів, штабів чи будь-яких інших об’єктів окупаційної присутності», – зазначив представник розвідки.

За словами Черняка, «українська розвідка бачить усі переміщення російських загарбників на території Криму, а Збройні сили України використовують ці розвіддані».

«Єдиний безпечний варіант для росіян у Криму – перебазуватись геть з українського півострова разом з усім своїм іржавим мотлохом», – наголосив Черняк.

Також він наголосив на регулярних вибухах у Росії. «Можна побачити певну закономірність: горять об’єкти російського ВПК, зокрема підприємства ракетної промисловості, вибухають стратегічні бомбардувальники, винищувачі та транспортники на аеродромах, палають їхні нафтобази та інші військові об’єкти, як-от будівлі ФСБ чи військові містечка з розміщеною там технікою та особовим складом», – сказав Черняк, нагадавши про існування списку пріоритетних військових об’єктів на території держави-агресора, які підлягають ураженню.

«Пункт за пунктом у цьому списку з’являються позначки, які свідчать про ефективне ураження або необхідність нанесення повторних, більш бадьорих ударів», – зазначив Черняк.

Він повідомив, що кодові назви для спецоперацій української розвідки, як правило, дають офіцери-виконавці. «Кожна така назва має за мету підкреслити значення та символізм операції. Наприклад, спецоперація ГУР МО України на території Криму 24 серпня цього року отримала назву «Пробудження сили». Вперше за 10 років російського поневолення Криму розвідники-спецпризначенці встановили прапор України, нагадавши усім нашим громадянам в окупації, що свобода і світло мечів українських джедаїв близько, тож настав час активізації руху опору на території півострова, настав час пробудження сили», – сказав Черняк.

Нагадаємо, 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. 

До слова, ліквідація командувача Чорноморського флоту Росії, Віктора Соколова, може призвести до складнощів у керуванні військами для противника.

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Теги: розвідка військові партизани Крим

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