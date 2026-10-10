Німеччина залишить санкції проти РФ попри рішення США щодо російського пального

У Німеччині наголошують на продовженні всебічної підтримки України

Федеральний уряд Німеччини підтвердив непорушність свого санкційного курсу щодо Росії, запровадженого у відповідь на її агресію проти України. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Представник німецького уряду Штефан Корнеліус зазанчив, що Берлін узяв до відома дію Вашингтона стосовно російського дизельного пального, проте це жодним чином не вплине на позицію ФРН. Німеччина планує надалі утримувати діючі обмеження та спільно з європейськими союзниками розробляти нові санкційні пакети.

Приводом для роз'яснень стала заява президента США Дональда Трампа про тимчасове зняття американських санкцій з російського пального. Такий крок у Вашингтоні пояснили домовленістю з Москвою про постачання дизелю для збиття світових цін, які сягнули критичних позначок і створюють ризики для опалення, аграрного сектору та логістики. Це подорожчання несе суттєві політичні загрози для Республіканської партії перед виборами до Конгресу 3 листопада, від яких залежить збереження їхньої більшості.

Попри кроки США, у Німеччині наголошують на продовженні всебічної підтримки України та дипломатичних зусиль для врегулювання конфлікту. Канцлер Фрідріх Мерц під час нещодавнього візиту до Києва вкотре запевнив у збереженні обсягів допомоги, закріплюючи за Німеччиною статус найбільшого донора України серед країн Європи.

Нагадаємо, за даними Axios, Трамп вирішив укласти угоду з Росією після того, як президент України Володимир Зеленський нібито проігнорував шість прохань Вашингтона припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Також повідомлялося, що представники американського президента Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час переговорів з українською делегацією нібито погрожували припинити передавання Україні розвідданих через атаки на російські НПЗ.

Зазначимо, що домовленість президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального викликала хвилю критики серед американських законодавців.