США пояснили, як удари України впливають на переговори з Росією

Посол США при НАТО заявив, що українські атаки по території РФ допомагають наближати сторони до переговорного столу

Українські удари по території Росії можуть сприяти зближенню позицій Москви та Києва і наближати їх до переговорів. Таку оцінку висловив посол США при НАТО Меттью Вітакер. Про це американський дипломат заявив в ефірі Fox News, повідомляє «Главком».

За словами Вітакера, продовження Україною сильних атак на об'єкти Росії, допомагає підштовхувати сторони до переговорного процесу. «Продовження Україною сильних ударів по Росії допомагає, як я вважаю, наблизити сторони одна до одної», – сказав посол.

Водночас Вітакер наголосив, що Москва та Київ залишаються далеко одне від одного щодо ключових питань. Він також підкреслив, що завершення війни не відбудеться без дипломатії та переговорів.

«Цей конфлікт не буде вирішений на полі бою. Він може бути вирішений лише шляхом дипломатії та переговорів», – заявив представник США.

Вітакер додав, що президент США Дональд Трамп та його команда продовжують спілкуватися з обома сторонами, намагаючись знайти спільні позиції та зблизити їх.

Американський дипломат також зазначив, що для укладення угоди необхідна готовність Росії до компромісу. За його словами, якщо російський президент Володимир Путін не захоче домовлятися, досягнення угоди буде неможливим.

Заява Вітакера пролунала на тлі зусиль адміністрації Трампа домогтися припинення війни та відновлення переговорів між Україною і Росією. При цьому посол не стверджував, що удари самі по собі можуть завершити війну, а пов'язав їхній вплив із наближенням сторін до переговорного процесу.

Там часом, президент США Дональд Трамп заявив, що попросив президента України Володимира Зеленського зменшити кулькість ударів по російських нафтопереробних заводах. За словами американського лідера, Зеленський нібито погодився виконати це прохання.