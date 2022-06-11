ЗСУ на півдні ліквідували групу російських десантників

Розвідувальна група заволоділа ворожою зброєю та засобами зв’язку

На Південному напрямку протягом минулої доби, 10 червня, українські військові знищили 39 російських агресорів та щонайменше 11 одиниць техніки. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

«Не маючи успіху в просуванні на суходолі, ворог випробовує міць наших позиції гелікоптерними ударами з повітря. У відповідь наші Мі-8 нанесли удар по скупченню противника на Херсонщині, а Су-27 - по складу боєприпасів та скупченню ворожої техніки на Миколаївщині. В ході вивчення маршруту просування в глиб окупованої Херсонщини, наша розвідувальна група знищила групу рашистських десантників, заволодівши їх зброєю та засобами зв’язку», – йдеться в повідомленні.

Загалом, за добу українські захисники знищили 39 російських агресорів та щонайменше 11 одиниць техніки:

танк Т-62,

чотири броньовані автомобілі,

три вантажівки,

автоматизований комплекс радіоелектронної боротьби «Борисоглебськ-2»,

дві гаубиці «Мста-Б».

Також знищено польовий склад боєприпасів в районі Давидова Броду.

У Чорноморській операційній зоні триває блокування судноплавства, ворожі кораблі тримають під загрозою ракетних ударів майже всю територію України.

«На чотирьох надводних кораблях та двох підводних човнах – 40 крилатих ракет типу «Калібр». Поряд з ними – два великих десантних кораблі», – уточнили в ОК «Південь».

Нагадаємо, партизани на Херсонщині «мінусували» полковника РФ.

Також під Херсоном ліквідовані два російські генерали – Арестович.

Читайте також: