Вчора ЗСУ знищили шість авіаодиниць окупантів: три штурмовики Су-25 та три вертольоти

За дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів

Вчора, 4 березня, Збройні Сили України знищили три російських штурмовики Су-25 та три вертольоти. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

«Російські окупанти втратили три «грачі» – так називають штурмовики Су-25. Два із них на Чернігівщині, та один – під Волновахою. Крім того, у свій останній політ сьогодні вирушили іще три вертольоти російських окупаційних військ», – йдеться у повідомленні.

Отож за дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів.

Нагадаємо, із початку війни російські окупанти втратили понад 9 тис. солдатів.

Читайте також: