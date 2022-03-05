  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Вчора ЗСУ знищили шість авіаодиниць окупантів: три штурмовики Су-25 та три вертольоти

    Російські окупанти втратили три &laquo;грачі&raquo;<br /><br /> - Вчора ЗСУ знищили шість авіаодиниць окупантів: три штурмовики Су-25 та три вертольоти
    Російські окупанти втратили три «грачі»

    фото: facebook.com/kpszsu

    За дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів

    Вчора, 4 березня, Збройні Сили України знищили три російських штурмовики Су-25 та три вертольоти. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

    «Російські окупанти втратили три «грачі» – так називають штурмовики Су-25. Два із них на Чернігівщині, та один – під Волновахою. Крім того, у свій останній політ сьогодні вирушили іще три вертольоти російських окупаційних військ», – йдеться у повідомленні.

    Отож за дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів.

    274906943_2158763930942951_6191736969113706007_n

    Нагадаємо, із початку війни російські окупанти втратили понад 9 тис. солдатів.

    Читайте також:
    Теги: окупанти ЗСУ політ літак Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вчора ЗСУ знищили шість авіаодиниць окупантів: три штурмовики Су-25 та три вертольоти