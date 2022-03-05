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    Події в Україні

    На Волині десантник із Білорусі перейшов кордон, бо не хоче воювати з нами

    Військовослужбовець має дані щодо кількості військ на кордоні - На Волині десантник із Білорусі перейшов кордон, бо не хоче воювати з нами
    Військовослужбовець має дані щодо кількості військ на кордоні
    фото з відкритих джерел

    Білоруса затримали

    Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков у Facebook повідомив, що на Шацькому напрямку затримано десантника з Білорусі, який прагне перейти на бік України, бо не хоче воювати проти нас у війні з Росією.

    Євгеній Жуков розповів деталі затримання білоруського десантника. А саме те, що його спіймали місцеві жителі та одразу ж викликали прикордонну службу. Ті ж, у свою чергу, його затримали.

    «Каже, що перейшов на бік України, бо не хоче воювати з нами... Розказує про позиції, про кількість військ на кордоні», – написав Жуков.

    Полковник поліції також додав, що фото опублікують пізніше, жартуючи, що спершу «відпиз**ть та нагодують».

    Нагадаємо, стало відомо, чому білоруські військові не йдуть в Україну – думка розслідувача Bellingcat. Як повідомлялося, білоруські військові відмовляються наступати на Україну.

    Як відомо, Лукашенко прокоментував можливу участь білоруських військ у війні проти України. Тим часом білоруські партизани знищують залізничні колії поблизу України.

    Також розвідка назвала імена ворожих льотчиків, які бомблять українські міста.

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    Теги: Білорусь Волинська область Facebook кордон
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    На Волині десантник із Білорусі перейшов кордон, бо не хоче воювати з нами