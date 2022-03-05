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    Зеленський сьогодні проведе перемовини з сенаторами США

    Президент України поспілкується з сенаторами від Демократичної і Республіканської партій - Зеленський сьогодні проведе перемовини з сенаторами США

    Президент України поспілкується з сенаторами від Демократичної і Республіканської партій

    фото: Офіс президента

    Склад учасників і теми переговорів поки не розголошують

    Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе переговори з американськими сенаторами. Зустріч пройде по відеозв'язку о 16:30 за київським часом. Про це повідомляє телеканал CNN.

    За даними джерел видання, сенатори від Демократичної і Республіканської партій отримали запрошення взяти участь у Zoom-зустрічі Зеленським. Вона запланована на суботу на 09:30 за східним часом (16:30 за Києвом).

    Як зазначив один зі співрозмовників видання, посольство України у Вашингтоні поширило запрошення на зустріч із Зеленським серед сенаторів. Склад учасників і теми переговорів не називаються.

    Нагадаємо, Зеленський нагородив орденами та медалями 76 бійців.

    Також Зеленський записав відео зі свого кабінету на Банковій.

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    Теги: США посольство Володимир Зеленський президент
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    Зеленський сьогодні проведе перемовини з сенаторами США