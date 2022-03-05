Чому білоруські військові не йдуть в Україну – думка розслідувача Bellingcat

«Білорусів вже три дні мали бути на українській території, а вони не приходять

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв розповів, що «є список, першої, другої та третьої групи білорусів, які мали бути вже три дні на українській території, а вони не приходять». Українська розвідка має ці дані. Про це Грозєв сказав в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

«Не думаю, що це погана розвідка, радше зміни в тактиці, бажані Лукашенка (самопроголошеного білоруського диктатора – ред.). Чому він так діє – це дуже цікаве питання. Можливо, він розуміє, що не варто ставити на людину (Путіна – ред.), яка поки не довела, що переможе», – сказав журналіст.

Також виявляється, російські найманці від 30 січня перебували в Україні.

«Ще до початку війни, я задав питання своєму джерелу серед найманців: «Коли ж ваші туди підуть?». Він відповів, що вони вже з 30 січня там і чекають, це було до війни. І потім це стало підтверджуватися тією інформацією, що на місцях, ФСБ зливали», – зазначив він.

Грозєв зазначив, що підозрював, що Лавров не знав, що почнеться війна. Він вважав, що це все дрібниці, погрози, шо все закінчиться визнанням «ЛДНР». Виявилося, що Лавров дійсно не знав, це підтвердили його друзі і родичі. Йому довелося придумувати на ходу, як пояснювати світу вторгнення РФ.

Нагадаємо, вчора Лукашенко прокоментував можливу участь білоруських військ у війні проти України.

Як повідомлялося, білоруські військові відмовляються наступати на Україну.

Також розвідка назвала імена ворожих льотчиків, які бомблять українські міста.

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