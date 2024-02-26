ЗСУ нарощують оборону поблизу Авдіївки

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» окупаційні війська нарощують кількість авіаударів та штурмів

ЗСУ організовують оборону населених пунктів західніше Авдіївки, щоб не допустити подальшого наступу окупантів

Українські військові посилюють оборону на Авдіївському напрямі. Зокрема, йдеться про оборону населених пунктів, розташованих на захід від Авдіївки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

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«На Авдіївському напрямку посилюємо лінію оборони, організовуємо оборону населених пунктів західніше Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян та завдати йому якнайбільших втрат», – розповів він.

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» противник нарощує кількість авіаударів (за минулу добу – 45) та штурмових дій (72 бойові зіткнення – найбільше за останні два тижні). Також агресор вчинив 897 артилерійських обстрілів та 83 удари дронами-камікадзе.

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«Лише на Мар’їнському напрямку ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під Авдіївкою – 25, на Запоріжжі – шість», – додав генерал.

По всій операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» загальні втрати ворога (вбитими і пораненими) за вчора склали 447 осіб. Абсолютна більшість із них – саме на Донеччині та під Авдіївкою.

Втрати ворога в озброєнні та військовій техніці склали 62 одиниці, не враховуючи 266 БпЛА. Зокрема, знищено або пошкоджено 13 танків, 32 ББМ, дві артсистеми, 15 автомобілів. Також знищено один склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо, українські військові здійснили відхід від села Ласточкине Донецької області, яке розташоване на відстані 6 км від Авдіївки.

До слова, Росія ймовірно продовжить використовувати удари по енергетичних об'єктах України як ще один різновид зброї проти українців.