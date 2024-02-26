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Британська розвідка назвала ще одну зброю росіян у війні проти України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка назвала ще одну зброю росіян у війні проти України
Британська розвідка дійшла висновку, що росія, ймовірно, продовжить використовувати енергію як зброю
фото ілюстративне

Путін використовував енергетичну політику для дестабілізації міжнародної енергетичної безпеки

Росія ймовірно продовжить використовувати удари по енергетичних об'єктах України як ще один різновид зброї проти українців.  Про це йдеться у новому звіті міноборони Великої Британії.

Як зазначається у звіті, протягом усієї війни з Україною Росія намагалася використати енергію як зброю. Удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі спричинили нестачу електроенергії  по всій країні.

У цей же час у глобальному масштабі російський президент Росії Володимир Путін використовував енергетичну політику для дестабілізації міжнародної енергетичної безпеки.

Скорочуючи потоки газу в Європу, обмежуючи експорту трубопроводами та змінюючи умови оплати, Путін прагне підірвати єдність Європи проти незаконної російської війни, вказали у розвідці.

«Перетворення енергії на зброю ймовірно залишиться інструментом переконання, демонструючи зв’язок між російською безпекою і енергетичною політикою. Дуже ймовірно, що Росія продовжить використовувати енергію як зброю для глобальних економічних здобутків і політичного впливу, що свідчить про зв’язок між її енергетичними, безпековими, політичними і військовими цілями», – йдеться  у повідомленні британської розвідки.

Нагадаємо, ворог посилив інтенсивність точкових атак на прифронтові енергооб'єкти. 22 лютого російські війська обстріляли ТЕС, розташовану на прифронтовій території. Поранено шістьох енергетиків. 

Теги: росія енергетика війна британська розвідка

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