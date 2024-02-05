«М’ясні штурми» ворога та погана погода: ЗСУ повідомили про ситуацію під Бахмутом

Складні погодні умови ускладнюють переміщення техніки та піхоти на фронті

На Бахмутському напрямку ворог малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів йде на так звані «м'ясні штурми». Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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Він зазначив, що ситуація на Лимано-Куп’янському та Бахмутському напрямках не зазнала кардинальних змін у порівнянні з минулим тижнем. За словами Євлаша, оперативна обстановка залишається напруженою, проте контролюється командуванням та керівництвом підрозділів, які виконують завдання на напрямках.

«Що стосується Бахмутського напрямку, ворог там намагається переходити до локальних штурмів. Безуспішних штурмів. Зараз дуже складна погода, що ускладнює переміщення і техніки, і піхоти. Все залишається так, як і було минулого тижня: малі піхотні групи під прикриттям спочатку артилерії, а потім вже FPV-дронів виходять на так звані «м'ясні штурми», які вражають наші піхотинці, артилерія, оператори безпілотників та оператори дронів-камікадзе», – зазначив Ілля Євлаш.

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Він додав, що за минулу добу противник завдав 71 удар дронами-камікадзе по позиціях українських захисників у районі Бахмута та здійснив 406 обстрілів, використовуючи різні системи озброєння та військової техніки, серед яких танки, артилерія, ПТРК, стрілецька зброя різного типу, автоматичні станкові гранатомети.

На Бахмутському напрямку за минулу добу українські військові ліквідували 92 окупантів, знищили 58 одиниць озброєння та військової техніки, переважно міномети різних калібрів, АГС, РЕБи, а також ще 44 безпілотники ворога. Крім того, ЗСУ вдалося виявити та знищити один склад із боєприпасами та два укриття противника.

Нагадаємо, українські військові мають успіхи в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку, однак ситуація динамічна й може змінюватися.

Як повідомлялося, у ЗСУ дуже непроста ситуація зі снарядами на фронті: бійці можуть запускати лише п’ять-сім тисяч боєприпасів на день, тоді як окупанти – 50-70 тисяч. А допомога від Європи просувається дуже повільно.