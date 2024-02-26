ЗСУ відійшли від села Ласточкине: деталі

Українські захисники намагаються не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку

Українські військові здійснили відхід від села Ласточкіне Донецької області, яке розташоване на відстані 6 км від Авдіївки. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

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«Підрозділи Збройних сил України здійснили вихід від села Ласточкине», – розповів він.

За його словами, такий маневр був необхідний, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку.

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Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські окупанти захопили село Ласточкине, розташоване поблизу Авдіївки. За їхніми даними, російські загарбники окупували Ласточкине та продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку.

Також повідомлялося, що Сили оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, що на Авдіївському напрямку. Землі селища межують із західними околицями міста Авдіївка, зокрема з Авдіївським коксохімом.

Український військовий 24 окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов казав, що Сили оборони вийшли з Ласточкиного для уникнення перекриття логічних шляхів та збереження особового складу.

Однак Генштаб ЗСУ зранку 25 лютого звітував, що українські військові за добу відбили 14 атак окупантів в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.