ЗСУ про штурми росіян на півдні: «Військові спостерігають тахікардію»

На півдні наші військові спостерігають таку собі «тахікардію» в російських штурмах

У нинішніх погодних умовах, через надзвичайний тиск ворога і складну логістику оборонцям України надзвичайно важко працювати

Російські окупанти то збільшують, то знову зменшують кількість штурмів на півдні. Українські захисники спостерігають у ворога таку собі «тахікардію». Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми продовжуємо нищити те, що ворог підтягує, і саме тому вони змушені передислоковувати свою артилерію. За минулу добу вибито сім гармат з нашого напрямку, і це – серйозний удар по їхній спроможності далі бути боєготовими на цих позиціях», – підкреслила Гуменюк.

За її словами, у таких погодних і бойових умовах, через надзвичайний тиск ворога і складну логістику оборонцям України надзвичайно важко працювати, проте ця робота триває попри всі труднощі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Коментуючи дані британської розвідки про зростання втрат військової техніки РФ на 88%, а кількості втрат танків РФ – на 95%, Гуменюк розповіла, що це, очевидно, є результатом контрбатарейної боротьби, яка не припиняється ані на хвилину.

Водночас на півдні, як розповіла крівниця пресцентру, наші військові спостерігають таку собі «тахікардію» в російських штурмах: «Вони (штурми, – «Главком») збільшують і зменшують нервово, повертаючись на свої позиції із втратами, знову розробляють якісь жахливі плани і приходять до штурму, знову ж таки, пішим порядком, знов без прикриття броньованою технікою, і, зазнаючи втрат, повертаються на місце. Вони намагаються час від часу не давати нам спокою на цих позиціях, але все ж таки не мають успіху».

Нагадаємо, що, на думку радника керівника Офісу президента Михайла Подолякя, Росія вже не в тому стані, щоб організувати масштабну наступальну операцію в Україні.

До слова, триває 703-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонської області. Російським військам потрібне постійне покриття радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб захистити російські сили від українських безпілотників поблизу Кринок.