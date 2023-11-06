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ЗСУ мають успіхи під Бахмутом: карта боїв

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ мають успіхи під Бахмутом: карта боїв
фото ілюстративне

На Бахмутському напрямку ворог чотири рази безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Кліщіївки та Андріївки

Українські війська продовжили наступальні дії під Бахмутом і 5 листопада досягли підтверджених успіхів на заході Запорізької області та на лівобережжі Херсонської області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики з посиланням на кадри з геоприв'язкою зазначають, що Сили оборони домоглися обмеженого наступу на захід від Вербового (10 км на схід від Роботиного на заході Запорізької області), а також на східному березі Херсонської області у районі Підстепового (12 км на схід від міста Херсон та за три кілометри від Дніпра) та у Кринках (30 км на схід від Херсона та два кілометри від річки Дніпро).

ЗСУ мають успіхи під Бахмутом: карта боїв фото 1
ЗСУ мають успіхи під Бахмутом: карта боїв фото 2
ЗСУ мають успіхи під Бахмутом: карта боїв фото 3
ЗСУ мають успіхи під Бахмутом: карта боїв фото 4

За даними Генштабу на Бахмутському напрямку ворог чотири рази безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Вів безуспішні штурмові дії в районах Богданівки, Хромового та Південного Донецької області, де наші захисники відбили ще п'ять атак. 

Нагадаємо, триває 621-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби та п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: війна ЗСУ окупанти Бахмут

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