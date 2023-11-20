Міноборони продовжило проєкт з рекрутингу до ЗСУ: укладена нова угода

Підписано нову угоду з рекрутинговою компанією

Міністерство оборони України продовжує проект з рекрутингу до Збройних сил України. Угоду про співпрацю підписано з компанією Work.ua. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Угоду про співпрацю в межах проекту з рекрутингу до Збройних сил України підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та співзасновник та СЕО Work.ua Артур Міхно.

Як зазначила Наталія Калмикова, рекрутингова компанія надаватиме послуги в інтересах армії безкоштовно, при цьому система сучасного підбору кадрів для Збройних сил України має запрацювати якнайшвидше, оскілки війська потребують фахових спеціалістів, а люди мають чітко розуміти, у яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть.

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Артур Міхно зауважив, що його компанія готова запропонувати послуги для системного підходу щодо залучення військовозобов’язаних до лав Збройних сил.

«Сьогодні ЗСУ потребують дуже багато спеціалістів із цивільними спеціальностями. Це і водії, і слюсарі, і газозварники, і будівельники. Ми хочемо надати можливість підрозділам набирати фахових військовослужбовців, які мають відповідний досвід в цивільному житті. Ця співпраця зробить наше військо набагато ефективнішим», – йдеться у повідомленні

Це вже друга рекрутингова компанія, з якою Міністерство оборони України уклало угоду.

Як раніше повідомлялося, в Україні розпочали проект рекрутингу до Збройних сил. Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді