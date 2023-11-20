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Міноборони продовжило проєкт з рекрутингу до ЗСУ: укладена нова угода

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони продовжило проєкт з рекрутингу до ЗСУ: укладена нова угода
Рекрутингова компанія надаватиме послуги на користь армії безкоштовно
фото ілюстративне

Підписано нову угоду з рекрутинговою компанією

Міністерство оборони України продовжує проект з рекрутингу до Збройних сил України. Угоду про співпрацю підписано з компанією Work.ua. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Угоду про співпрацю в межах проекту з рекрутингу до Збройних сил України підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та співзасновник та СЕО Work.ua Артур Міхно.

Як зазначила Наталія Калмикова, рекрутингова компанія надаватиме послуги в інтересах армії безкоштовно, при цьому система сучасного підбору кадрів для Збройних сил України має запрацювати якнайшвидше, оскілки війська потребують фахових спеціалістів, а люди мають чітко розуміти, у яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть.

Артур Міхно зауважив, що його компанія готова запропонувати послуги для системного підходу щодо залучення військовозобов’язаних до лав Збройних сил.

«Сьогодні ЗСУ потребують дуже багато спеціалістів із цивільними спеціальностями. Це і водії, і слюсарі, і газозварники, і будівельники. Ми хочемо надати можливість підрозділам набирати фахових військовослужбовців, які мають відповідний досвід в цивільному житті. Ця співпраця зробить наше військо набагато ефективнішим», – йдеться у повідомленні

Це вже друга рекрутингова компанія, з якою Міністерство оборони України уклало угоду.

Як раніше повідомлялося, в Україні розпочали проект рекрутингу до Збройних сил. Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді

Теги: послуги Міноборони ЗСУ

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