ЗСУ розгромили пункт управління спецпризначенців РФ на лівобережжі Дніпра (відео)

Українські захисники уразили ворожі позиції керованими авіаційними бомбами

Сили оборони України завдали авіаудару по пункту управління спецпризначенців РФ на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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«21 листопада Збройні сили України уразили керованими авіаційними бомбами пункт управління підрозділів спеціального призначення російських окупаційних військ», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що він був розташований поблизу Олешківських пісків.

Олешківські піски – це національний природний парк, який розташований на лівому березі Дніпра, неподалік від села Кринки.

Триває 637-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень. У ніч на 22 листопада противник знову завдав чергового авіаційного удару по нашій країні, застосувавши 14 БпЛА типу Shahed-136/131. Всі ворожі дрони знищено. Також загарбники атакували ракетами Х-31П припортову інфраструктуру міста Одеси та Білгород-Дністровський район Одеської області, а ракетою Х-22 - місто Запоріжжя. Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян.