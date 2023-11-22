ЗСУ закріпились на лівобережжі Херсонщини. Розвідка Британії оцінила наслідки для Росії

Перші фото українських воїнів, які закріпились на лівобережжі Херсонщини

Бойові дії навколо Кринок мають невеликий масштаб, проте значні

На півдні України точаться бої навколо села Кринки, де українські морські піхотинці утримують плацдарм на східному березі річки Дніпро на Херсонщині. Ситуація для Москви вкрай незручна. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Зазначається, що наземні бої характеризувалися зіткненнями піхотинців та артилерійськими перестрілками на складній лісистій місцевості.

За даними британської розвідки, Україна особливо ефективно використовує малі ударні дрони, тоді як російські військово-повітряні сили проводять значну кількість літако-вильотів на підтримку передових військ, переважно запускаючи боєприпаси з-за меж досяжності української ППО.

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Бойові дії навколо Кринок мають менший масштаб, ніж деякі великі бої війни, але ситуація для Москви вкрай незручна.

«Росія пішла із західного берега річки Дніпро рік тому, ймовірно прагнула утримати українські війська на захід від річки, зберегти стабільність у цьому секторі та звільнити російські сили в інших місцях», – зазначають у міноборони Британії.

Раніше повідомлялося, що Кремль намагається вгамувати істерику росіян через дії ЗСУ на Херсонщині.