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ЗСУ назвали найгарячішу точку на фронті

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ назвали найгарячішу точку на фронті
На Мар'їнський та Авдіївський напрямки припадає більшість авіаційних та артилерійських ударів противника
фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія значно посилила свої атаки на одному з напрямків

Однією з найгарячіших точок на фронті зараз є Мар'їнка, де російська армія посилила свої атаки. Про це сказав начальник відділу зв’язків з громадськістю угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз найзапекліші бої відбуваються саме на Мар'їнському напрямку, де за поточну добу росіяни намагалися прорватися 31 раз. 

«Не треба концентруватися лише на Авдіївському напрямі, бо в нас ще одна гаряча точка. Щонайменше на першому місці у нас Мар'їнський напрямок. За добу до 18:00 тільки на Мар'їнському напрямку, в районі населених пунктів Новомихайлівка та Перемога, ворог за підтримки авіації 31 раз намагався прорвати оборону наших військ», – розповів Лиховій.

Він додав, що з усієї операційної зони ОСУВ «Таврія» саме на Мар'їнський та Авдіївський напрямки припадає більшість авіаційних та артилерійських ударів противника.

«Варто зауважити, що ситуація є динамічною. Наші війська вчора успішно відновили кілька позицій як на Авдіївському, так і на Мар’їнському напрямках. На Авдіївському напрямку українським військовим здалися або були взяті в полон більше десятка російських окупантів», – заявив Дмитро Лиховій.

Нагадаємо, як повідомив Генштаб ЗСУ, окупанти різко збільшили кількість атак на одному з напрямків.

Як повідомлялося, за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), російські окупанти нещодавно підтвердили наступ на декількох напрямках. Аналітики повідомляють, що російські війська окупували Побєду на Донеччині.

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Теги: окупанти армія війна ворог наступ росіяни

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