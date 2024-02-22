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Окупанти різко збільшили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти різко збільшили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Побєда Донецької області
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулось 81 бойове зіткнення

Триває 729-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Карповичі Чернігівської області та Іскрисківщина, Середина-Буда, Рясне, Попівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив чотири спроби наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито 14 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог, намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Роздолівка, Веселе Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області; Терни, Торське, Серебрянка, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито вісім атак противника в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка Іванівське, Кліщіївка та Торецьк, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Також, під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Андріївка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито сім атак ворога в районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське та Невельське. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Бердичі, Семенівка, Сєверне і Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Побєда Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 31 раз намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександропіль, Красногорівка, Курахове, Парасковіївка, Новомихайлівка. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Новопавлівському напрямку

Відбито дві атаки ворога в районі населеного пункту Золота Нива. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар та Старомайорське. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське та Урожайне.

На Запорізькому напрямку

Силами оборони відбито чотири атаки противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснено дві спроби штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад п’ять населених пунктів, серед них місто Очаків Миколаївської області.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по шістьох районах зосередження особового складу та три зенітних ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одному логістичному хабу, двох засобах протиповітряної оборони та одній наземній станції управління противника.

Нагадаємо, Силам оборони отримали бронетранспортери M113, обладнані для евакуації поранених з поля бою.

До слова, Британія передасть Україні ракети, які раніше змусили окупантів відступити.

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Теги: війна Генштаб ЗСУ Донеччина

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