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Виробник РЕБ пояснив, яких засобів більше за все потребують Збройні сили

Катерина Іванова
glavcom.ua
Виробник РЕБ пояснив, яких засобів більше за все потребують Збройні сили
Системи радіоелектронної боротьби, які не потребують дефіцитних боєприпасів, стають все важливішими у війні
колаж: glavcom.ua

«На Заході не готувалися до такої війни»

Останні місяці засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) окремо виділяються як важливий фактор впливу на маршрут ворожих ракет. «Главком» взяв інтерв'ю в Ярослава Калініна, директора компанії «Інфозахист» – приватного виробника систем радіотехнічної розвідки.

Очільник компанії більше розповів про те, яка наразі ситуація із виготовленням РЕБ, та яких засобів РЕБ більше за все потребує військо. За словами Калініна, українським військовим необхідний «Окопний РЕБ». Він також зауважив, що у цьому виді радіоелектронної боротьби на даний момент дуже сильні росіяни. Також ЗСУ потребують засобів тактичного рівня.

«Світова індустрія нам тут допомогти не може, бо за кордоном виявилося дуже мало ефективних засобів у цьому напряму», – підкреслив директор підпримства.

Він зауважив, що країни Заходу не були готові до такої окопної війни, і не готувалися до такого. «Це щось абсолютно нове, створене на наших теренах, і матиме подальший розвиток. Зараз буде змінюватися дуже багато чого у кримінальних активностях, терористичних актах і це буде пов'язано із використанням fpv-дронів і малих тактичних безпілотних засобів», – наголошує Ярослав Калінін.

Експерт підкреслив, що тактична РЕБ для Заходу була недоцільна, бо вони не мали справи з ворогом, у якого є щось страшніше за ствольну артилерію. Проте зараз, за словами Калініна, партнери України зрозуміли масштаб ситуації і почали сильно вкладатися у розвиток цього напрямку.

Нагадаємо, Україна розробила окопний РЕБ, який глушить російські дрони.

Повідомлялося, що ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів.

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Теги: Україна росіяни технології безпілотник війна РЕБ

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