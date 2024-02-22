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Росіяни, ймовірно, окупували ще один населений пункт на Донеччині – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни, ймовірно, окупували ще один населений пункт на Донеччині – ISW
фото з відкритих джерел

Окупанти просунулися до Кринок, але українські сили зберігають позиції в населеному пункті

Російські окупанти нещодавно підтвердили наступ на декількох напрямках. Аналітики повідомляють, що російські війська окупували Побєду на Донеччині. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

21 лютого тривали позиційні бої на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої тривали в районі Синьківки, Табаївки, Тернів і Торського, Білогорівки. 

Поблизу Бахмута 21 лютого тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін на лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Позиційні бої тривали в районі Виїмки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки.

Як пише ISW, російські сили нещодавно трохи просунулися на північний захід від Авдіївки та, ймовірно, завершили операції з очищення Авдіївки. Опубліковані 19 лютого геолокаційні кадри показують, що російські війська незначно просунулися на східну околицю Ласточкиного. Позиційні бої тривали під Степовим і Ласточкиним, біля Сіверного, Первомайського та Невельського.

Повідомляється, що російські війська окупували Побєду, невелике селище на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 лютого, показують, як російські війська піднімають прапор на зруйнованій будівлі в Побєді.

Захоплюючи Побєду, російські війська перерізали трасу O0532, яка йде від нещодавно захопленої Мар’їнки (безпосередньо на захід від Донецька) через Побєду в напрямку Костянтинівки, і російські війська можуть спробувати просунутися в напрямку Костянтинівки по цій трасі.

Зазначається, що українські офіційні особи наразі не коментують повідомлення про захоплення російськими військами Побєди. 

21 лютого на ділянці кордону Донецько-Запорізької області тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Позиційні бої відбулися поблизу Пречистівки, Золотої Ниви та Новозлатополя.

Російські війська нещодавно підтвердили наступ на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 лютого, показують, що російські війська просунулися поблизу Роботиного. Додаткові геолокаційні кадри показують, що російські війська також просунулися на захід від Вербового.

У звіті повідомляється, що російські війська нещодавно підтвердили наступ на лівому березі Херсонської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 лютого, показують, що російські війська просунулися до Кринок.

Російські джерела здебільшого стверджували, що українські сили зберігають позиції в Кринках і що російські сили ще не повністю контролюють населений пункт.

Теги: війна кордон наступ штурм

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