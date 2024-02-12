У Львові відкрито рекрутинговий центр

Рекрутери консультуватимуть і проводитимуть профорієнтаційні тести для охочих вступити до української армії

У центрі рекрутери надаватимуть консультацію й інформацію щодо вакансій в армії

У Львові Міноборони разом з Львівською міською радою запустили пілотний проєкт рекрутингу до української армії. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

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«Рекрутинг – це саме про добровільний та свідомий вибір. Ми будемо максимально масштабувати наші активності щодо рекрутингу і в інших містах України, відкривати центри рекрутингу, розповідати людям про наявні можливості знайти своє місце в обороні держави», – заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Міноборони зазначило, що відсьогодні у рекрутинговому центрі можна дізнатися актуальну інформацію про вакансії в армії, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську.

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Своєю чергою рекрутери консультуватимуть і проводитимуть профорієнтаційні тести, а також супроводжуватимуть весь процес до призначення на відповідну посаду в армії.

Міноборони наголошує, що центр не матиме стосунку до структур Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а самі рекрутери не є військовослужбовцями.

У Львові Міноборони разом з Львівською міською радою запустили пілотний проєкт рекрутингу до української армії фото: mil.gov.ua/Міноборони

«Тож тут не вручатимуть повісток, а лише надаватимуть консультації», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Львові незабаром відкриють центр рекрутингу до Сил безпеки та оборони України. Пілотний проєкт рекрутингу до української армії втілюється за співпраці Міністерства оборони України та Львівської міської ради і покликаний побудувати прозору, а також ефективну модель залучення до українського війська.

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Зазначимо, в Україні розпочали проєкт рекрутингу до Збройних сил. Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді.

Раніше в Міноборони пояснили, що рекрутинг до лав Збройних сил не скасовує процес мобілізації в Україні та не заміняє призов до армії. Необхідна кількість людей для захисту держави у будь-якому разі буде набрана.

До слова, влада працює над проєктом цифрового рекрутингу до української армії, який полягатиме в пошуку операторів дронів.