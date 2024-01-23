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Українські захисники знищили засоби ППО росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українські захисники знищили засоби ППО росіян
Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення
фото: Генштаб

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Триває 699-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби противник завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, усього зафіксовано 44 засоби повітряного нападу противника: чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400, 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 8 ракет Х-22, 12 балістичних ракет «Іскандер-М», п’ять керованих авіаційних ракет Х-59/Х-31. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено: 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 балістичних ракет «Іскандер-М», дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення. Також ворог завдав 81 авіаційний удар та здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та близько 100 поранених цивільних осіб, серед яких є діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, школи, спортивний комплекс та інша цивільна інфраструктура в Києві та Київській області, Харкові та Павлограді Дніпропетровської області.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Козача Лопань, Гатище Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів окупантів зазнали понад 40 населених пунктів, серед них Тимоновичі, Архипівка Чернігівської області; Попівка, Атинське, Волфине Сумської області; Ветеринарне, Нестерне, Комісарове Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Нашими захисниками відбито атаку біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили чотири атаки в районах Ямполівки, Торського Донецької області та ще дві атаки неподалік Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Серебрянки Донецької області.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито дві атаки біля Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито чотири атаки поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще вісім атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новобахмутівка, Очеретине, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, 9 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районі Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Марїнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Нашими захисниками відбито чотири атаки південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Чарівне, Малі Щербаки, Степове, Лобкове, П’ятихатки, Степногірськ, Плавні Запорізької  області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів неподалік Качкарівки, Милового, Берислава Херсонської області. Артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Михайлівка, Саблуківка, Берислав, Садове, Антонівка, Станіслав Херсонської області та Солончаки Миколаївської області. Також окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню населений пункт Іванівка Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив сім безуспішних штурмів позицій наших військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та одному пункту управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох засобах ППО, дев’ять артилерійських засобах та одну станції РЕБ противника.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Україні. Нагадаємо, Сили ППО під час масштабної ракетної атаки РФ по Україні знищили 21 ціль. Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії.

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Теги: Вугледар авіація Одеса Генштаб Миколаїв Авдіївка інфраструктура озброєння ворог окупанти

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