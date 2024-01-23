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Білий дім пояснив, чому наступні кілька місяців будуть критичними для України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім пояснив, чому наступні кілька місяців будуть критичними для України
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
фото з відкритих джерел

Кірбі зазначив, що адміністрація США прагне перемоги України

Бойові дії в Україні впродовж кількох наступних місяців матимуть критичне значення для її захисту, тому Конгрес повинен пришвидшитися з прийняттям рішення щодо підтримки України. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

«Наступні кілька місяців будуть критичними для України», – сказав Кірбі.

Кірбі наголосив, що росіяни продовжують атакувати Україну безпілотниками й ракетами. Тож українському командуванню вже зараз доводиться приймати складні рішення про те, яку саме зброю та боєприпаси застосовувати в умовах, коли їхні запаси скорочуються.

Водночас РФ продовжує отримувати допомогу від Ірану й Північної Кореї, в тому числі балістичні ракети. Крім того, росіяни налагодили власне виробництво дронів та інших систем озброєнь.

У цьому контексті Кірбі зазначив, що адміністрація США прагне перемоги України. Він нагадав, як президент Штатів Джо Байден чітко заявив, що Україна має стати процвітаючою та суверенною країною з відновленими кордонами і суверенітетом.

Нагадаємо, сенатор-демократ Кріс Кунс висловив оптимізм стосовно досягнення угоди з міграційної політики та посилення захисту кордону з Мексикою, «заручником» якої став пакет військової допомоги Україні на 61 млрд доларів. 

Раніше повідомлялося, що ключові помічники президента США Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні у Сил оборони можливі значні труднощі на фронті.

Нагадаємо, Палата представників США схвалила законопроєкт про нове продовження терміну тимчасового фінансування уряду до березня 2024 року, щоб уникнути призупинення його роботи. Але він, як і раніше, не включає військову допомогу Ізраїлю та Україні.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що більшість у Конгресі підтримає схвалення фінансування військової допомоги для України. Проте він також не виключає і «катастрофічний» варіант. 

До слова, президент США Джо Байден провів зустріч із лідерами Конгресу в Білому домі, де обговорив своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України та Ізраїлю.

Теги: США фінансування Україна боєприпаси росіяни

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