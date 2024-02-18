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ЗСУ розкрили втрати ворога за чотири місяці боїв в Авдіївці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ розкрили втрати ворога за чотири місяці боїв в Авдіївці
Авдіївка у січні 2024 р.
фото: Вадим Філашкін/Telegram

Українські захисники в Авдіївці знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту

За чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції РФ втратила понад 47 тисяч окупантів і сотні танків. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у Telegram.

«На Авдіївському напрямку своєю мужністю, стійкістю і героїзмом українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій», – наголосив генерал.

За його даними, втрати ворога за період активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 по 17 лютого 2024) становлять:

  • особовий склад – 47 186 осіб;
  • танки – 364;
  • артилерійські системи – 248;
  • бойові бронемашини – 748;
  • літаки – 5.

«Дякую кожному воїну за стійкість, мужність та героїзм. За кожного знищеного окупанта. За кожен спалений танк та бронемашину», – підсумував Тарнавський.

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інфографіка: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Як відомо, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистояли силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

За даними партизанів, російська авіація завдала удару по позиціях власних збройних сил у районі Авдіївки під час боїв за місто.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитра Лиховія, українські військові виконали ключове завдання в Авдіївці – знищили резерви окупаційної армії РФ. А операція виходу з міста «не стала для українського війська трагедією».

Також повідомялося, що при виході з Авдіївки були поодинокі випадки потрапляння бійців 3-ї окремої штурмової бригади в полон. 

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Теги: Авдіївка втрати ЗСУ ворог

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