Штурм Авдіївки. Окупанти готують третю хвилю

Авдіївка залишається для ворога недоступною і їхні втрати змушують вити навіть власну пропаганду...

Російські війська, ймовірно, готуються до нової хвилі наземних атак піхоти на українські позиції в районі Авдіївки.

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Такий прогноз роблять аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Ну, ми ж усі бачимо, яких втрат вони зазнають під час цих атак в останні дні тижня. І ми бачимо, які настрої в підрозділах і медійній обслузі, що їх супроводжує. Виють до крику. Батальйон із Чувашії, який показово танцював перед відправленням, розібрали повністю. Я відео вчора ставив того, що залишилося від них. І цей батальйон чувашів – не єдиний приклад.

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Тому й виють усі ці політико-військові жінки легкої поведінки на своїх телеграм-каналах. І хлопчики легкої поведінки теж виють.

Арта і ракети ЗСУ розбирає всі ці орди не під час штурму українських позицій, а на шляху до них! Там шляхи, якими окупанти намагаються оточити Авдіївку, надто вузькі й прострілюються чудово.

Чим українські Боги війни користуються по повній програмі. Втрати орків під час цих атак просто шалені. Під час атак божевільні, так вони купу народу (про цей народ сказати купа – найточніше визначення) втрачають і техніку ще на шляху до лінії фронту. Видихаються, природно. І зараз збирають пошарпані підрозділи заново, доукомплектовують новими, підганяють і лагодять техніку (на Мушкетовому вийшло добре – багато техніки і бк згоріло).

І проводять масовані обстріли українських позицій. Щоб як у старому підручнику для радянської армії – розчистити дорогу піхоті.

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Ось тільки часи трохи змінилися і контрбатарейну боротьбу наша арта виграє постійно. Навіть при тому, що снарядів потрібно набагато більше. Ну і пілоти дронів не втрачають своєї можливості знайти ворожу батарею по гарячих слідах. Я наголошую – це все дається Силам Оборони України дорогою ціною. Неймовірною напругою і втратами.

Але Авдіївка залишається для ворога недоступною і їхні втрати змушують вити навіть власну пропаганду...