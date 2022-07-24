Захисники показали, як «смажать» росіян на полі бою (відео)

Українські воїни завали точного удару по ворожій бронетехніці й спалили її

Російські військові після обстрілів мирних населених пунктів України нерідко тікають у ліси, намагаючись сховатися від відповіді наших воїнів. Проте захисники знаходять боягузливих окупантів і нищать їх. Часто такі удари вдається зафіксувати на камеру.

На кадрах українцям показали бронетехніку російських військових, яка сховалася між дерев у лісопосадці. Остання розташована серед поля, всіяного вирвами від численних обстрілів.

Українські воїни завали точного удару по ворожій бронетехніці й спалили її. Не виключено, що разом нею згоріли й самі окупанти.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили завдали влучного удару по позиціях, які займав підрозділ російського ОМОНу, привезеного на Донбас аж з-під японського кордону. Також ЗСУ на півдні знищили понад 50 рашистів та розгромили склад боєприпасів.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 39520 бійців.