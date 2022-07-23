Із трьох батальйонів складуть один: окупант скаржиться на високі втрати (аудіо)

За пів року зайшло дві тисячі підкріплення, зараз із них залишилось 500

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало перехоплену розмову російських загарбників. Рашист розповідає, що кілька батальйонів виводиться із зони бойових дій через високі втрати.

Тепер формуватимуть один повноцінний батальйон з колишніх трьох. З особовим складом протягом 10 днів працюватимуть психологи, оскільки ніхто не хоче повертатися в Україну. За пів року зайшло дві тисячі підкріплення. На сьогодні з них залишилось максимум 500.

Також окупант скаржиться на нові артилерійські системи, які використовує ЗСУ: «Два дні тому прилетіло в будівлю. Якоюсь х… (незрозуміло чим) є… (стріляють), виходу не чутно ніх… (взагалі). Просто дві секунди – бам. Якась РСЗО, типу «Граду», «Урагану». Тільки вона беззвучна. Все що в телевізорі кажуть, це все йо… (неправда), що у нас втрати мінімальні. У нас тут комбриг мед продавав і безпілотники купував. 20 бочок меду 200 літрових продав. 4 безпілотники купив. Пасіку десь пограбували. Тут пасік цих йо… (дуже багато)».

Нагадаємо, низка дошкульних ударів Збройних сил по складах боєприпасів окупаційних сил змусила росіян вдатися до маскування постачання зброї.

Відомо, що у липні ЗСУ завдали кілька влучних ударів по складах, де рашисти зберігали боєприпаси. Так, тільки аз 15 липня були знищені два російські склади на Херсонщині - районі Благодатного та Давидова Броду.