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ЗСУ повідомили, чим атакували російський десантний корабель

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, чим атакували російський десантний корабель
Великий десантний корабель ЧФ РФ горів у Феодосії
фото із соцмережі

Десантний корабель «Новочеркаськ» бува атакований 2:30 26 грудня

Великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ», що перебував у районі Феодосії (тимчасово окупований Крим), був атакований крилатими ракетами. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Близько 2:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» в районі Феодосії. Результат – «на ліцо»!» – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

ЗСУ повідомили, чим атакували російський десантний корабель фото 1

Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

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Теги: Крим росія ЗСУ корабель

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