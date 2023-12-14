Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія використовує носії «Калібрів» для посилення ППО в Криму – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія використовує носії «Калібрів» для посилення ППО в Криму – ISW
РФ використовує корвет «Каракурт» як систему ППО
фото з відкритих джерел

Російські військові поповнили склад Чорноморського флоту двома додатковими кораблями

Російські військові використовують морські кораблі як доповнення до систем протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що агресор використовує корвет «Каракурт» проєкту 22800 «Циклон» як систему ППО з бази у Севастополі.

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук 13 грудня заявив, що російські військові нещодавно поповнили склад Чорноморського флоту двома додатковими кораблями типу «Каракурт», що споруджуються у Республіці Татарстан.

Він також додав, що російські ракети «Калібр» містять мікроелектроніку.

Нагадаємо, замість знищеного корабля «Аскольд» у Керчі, Росія готується використовувати новий корабель «Туча», який прибув з Татарстану. 

Як повідомлялося, 4 листопада управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було уражено ракетний корабель «Аскольд».

Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році, і досі навіть не встиг взяти участь у бойових діях.

Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що корабель «Аскольд» потонув.

До слова, Росія посилює протиповітряну оборону над Центральним федеральним округом Росії, побоюючись, що Україна може завдавати ударів у відповідь по тилових районах.

Теги: Крим військові корабель системи ППО росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор покладає надії на переобрання Трампа президентом США
Путін чекатиме на перемогу ... свою і Трампа
9 грудня, 06:44
Боєпипас у порушника вилучили
На Полтавщині чоловік прийшов до військкомату з гранатою та погрожував підірвати її
15 листопада, 15:27
Пресофіцер львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Лелявський
Двічі був у полоні російських бойовиків. Згадаймо журналіста Юрія Лелявського
25 листопада, 09:00
СБУ у Росії підірвало стратегічну залізницю
Підрив залізниці між РФ і Китаєм: пропагандисти вигадали пояснення (фото)
30 листопада, 14:14
Пораненому військовому більше не треба возити документи особисто до військової частини
Міноборони спрощує життя військовим: документи ВЛК більше не треба возити особисто
1 грудня, 12:03
Пікет дружин мобілізованих окупантів у Москві
Британська розвідка розкрила, як РФ придушує невдоволення дружин мобілізованих
2 грудня, 13:38
Усіх постраждалих з травмами різного ступеня доправлено до лікарні
У Воронезькій області фура в'їхала в колону Росгвардії (фото, відео)
4 грудня, 16:39
Минулого тижня Британія вкотре розширила список санкцій
Британія створює нове відомство для боротьби з обходом санкцій проти Росії
11 грудня, 06:37
Вирва, що утворилася у Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожої ракети, 13 грудня 2023 року
Окупанти змінили тактику атак на Київ: подробиці від Повітряних сил
Вчора, 19:59

Події в Україні

У Київській та Чернігівській областях повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
У Київській та Чернігівській областях повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Пропуск вантажівок на словацькому кордоні частково поновлено
Пропуск вантажівок на словацькому кордоні частково поновлено
Росія використовує носії «Калібрів» для посилення ППО в Криму – ISW
Росія використовує носії «Калібрів» для посилення ППО в Криму – ISW
Повітряні сили повідомили деталі нічного удару по Україні
Повітряні сили повідомили деталі нічного удару по Україні
На Запорізькому напрямку ЗСУ взяли в полон окупанта, який заблукав
На Запорізькому напрямку ЗСУ взяли в полон окупанта, який заблукав
Партизани пробралися у військову частину в Москві
Партизани пробралися у військову частину в Москві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Освіта українських біженців: німці помітили цікавий факт
53K
Опальний ексглава Конституційного суду Тупицький втік і стягує з бюджету 8 млн грн
38K
Швейцарські банки повідомили «радісну новину» росіянам із заблокованими рахунками
16K
Новий Рік у Буковелі. Скільки коштує переночувати в улюбленому готелі Коломойського
8867
Уночі в небі можна буде побачити надзвичайне природне явище
7758
Відома волонтерка зробила фото із Залужним та згадала Безуглу

Новини

Кількість ворожих атак різко зросла: Генштаб звітує про 120 боїв за добу
Сьогодні, 07:16
Атака на Одещину, збиття дронів у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ, мокрий сніг та ожеледь: прогноз погоди на 14 грудня
Сьогодні, 04:48
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У 2024 році Україні загрожує колапс в управлінні небезпечними відходами – ЕВА
Вчора, 12:33
Ситуація на фронті важка: дані Генштабу про результати боїв
Вчора, 07:56

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua