Росія використовує носії «Калібрів» для посилення ППО в Криму – ISW

Російські військові поповнили склад Чорноморського флоту двома додатковими кораблями

Російські військові використовують морські кораблі як доповнення до систем протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що агресор використовує корвет «Каракурт» проєкту 22800 «Циклон» як систему ППО з бази у Севастополі.

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук 13 грудня заявив, що російські військові нещодавно поповнили склад Чорноморського флоту двома додатковими кораблями типу «Каракурт», що споруджуються у Республіці Татарстан.

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Він також додав, що російські ракети «Калібр» містять мікроелектроніку.

Нагадаємо, замість знищеного корабля «Аскольд» у Керчі, Росія готується використовувати новий корабель «Туча», який прибув з Татарстану.

Як повідомлялося, 4 листопада управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було уражено ракетний корабель «Аскольд».

Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році, і досі навіть не встиг взяти участь у бойових діях.

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Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що корабель «Аскольд» потонув.

До слова, Росія посилює протиповітряну оборону над Центральним федеральним округом Росії, побоюючись, що Україна може завдавати ударів у відповідь по тилових районах.