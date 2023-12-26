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Окупаційна адміністрація Криму підтвердила успіх ЗСУ у Феодосії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупаційна адміністрація Криму підтвердила успіх ЗСУ у Феодосії
фото ілюстративне

Окупаційний глава Криму заявив, що детонація нібито припинилася а пожежа локалізована

Сили оборони знищили в порту окупованої Феодосії російський великий десантний корабель «Новочеркаськ». Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку і заявив, що територію порту оточено.

За його словами, детонація нібито припинилася а пожежа локалізована.

Великий десантний корабель «Новочеркаськ» призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Судно здатне транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками.

24 березня 2022 року, на початку повномасштабної війни в Україні, «Новочеркаськ» вже було пошкоджено під час удару по порту Бердянська.

Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що у порту Феодосії у тимчасово окупованому Криму був атакований корабель, який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

Теги: пожежа корабель Крим окупанти

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