Окупаційна адміністрація Криму підтвердила успіх ЗСУ у Феодосії

Окупаційний глава Криму заявив, що детонація нібито припинилася а пожежа локалізована

Сили оборони знищили в порту окупованої Феодосії російський великий десантний корабель «Новочеркаськ». Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку і заявив, що територію порту оточено.

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За його словами, детонація нібито припинилася а пожежа локалізована.

Великий десантний корабель «Новочеркаськ» призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Судно здатне транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками.

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24 березня 2022 року, на початку повномасштабної війни в Україні, «Новочеркаськ» вже було пошкоджено під час удару по порту Бердянська.

Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що у порту Феодосії у тимчасово окупованому Криму був атакований корабель, який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.