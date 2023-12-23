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Окупанти вивели свої кораблі з Чорного та Азовського морів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вивели свої кораблі з Чорного та Азовського морів
Майже весь Чорноморський флот РФ перебуває в Новоросійську
фото з відкритих джерел

У Середземному морі перебувають два ворожих ракетоносії

Станом на ранок суботи, 23 грудня, у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.

Водночас у Середземному морі перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 16 ракет.

Окупанти вивели свої кораблі з Чорного та Азовського морів фото 1

Як повідомлялося, Україна утворила 200-мильну смугу безпеки у Чорному морі. Це вдалося організувати завдяки атаки морськими дронами та ракетними ударами по об’єктах флоту РФ у Чорному морі і поблизу Криму, що  допомогло витіснити ворожі кораблі із Севастопольської бухти. 

Стало відомо, куди Росія стягнула найсерйозніші одиниці кораблів Чорноморського флоту в спробі сховати техніку від ударів України. 

Читайте також: Російський флот програв битву за Чорне море дронам СБУ 

 

Теги: корабель росія окупанти Чорне море Азовське море

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