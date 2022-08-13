ЗСУ «приземлили» ще один ворожий безпілотник

Вартість такого БПЛА складає близько $100 тисяч

Повітряні сили ЗСУ знищили у небі над Донеччиною російський безпілотник. Воро намагався вести повітряну розвідку. Про це повідомляє пресслужба Командування повітряних сил.

«Сьогодні, 13 серпня, близько 16:00 години на Донецькому напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищено ще один безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.

«Орлан-10» – російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Виробник – ТОВ «Спеціальний технологічний центр», Санкт-Петербург, Росія. Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку. У травні 2022 року була представлена ударна модифікація. Вартість такого БПЛА складає близько $100 тис.

Нагадаємо, сьогодні повітряні сили знищили у небі над Одещиною російський безпілотник.

10 серпня на Луганському та Харківському напрямках підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України збили два ворожі безпілотники.

Нещодавно розвідники 28-ї окремої механізованої бригади у взаємодії зі спецпризначенцями ефективно застосували дрон-камікадзе по російських окупантах.

Також днями підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили російський безпілотник типу «Птеро».

До слова, триває 171-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.