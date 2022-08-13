ЗСУ «приземлили» ще один ворожий безпілотник
Вартість такого БПЛА складає близько $100 тисяч
Повітряні сили ЗСУ знищили у небі над Донеччиною російський безпілотник. Воро намагався вести повітряну розвідку. Про це повідомляє пресслужба Командування повітряних сил.
«Сьогодні, 13 серпня, близько 16:00 години на Донецькому напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищено ще один безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні повітряні сили знищили у небі над Одещиною російський безпілотник.
10 серпня на Луганському та Харківському напрямках підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України збили два ворожі безпілотники.
Нещодавно розвідники 28-ї окремої механізованої бригади у взаємодії зі спецпризначенцями ефективно застосували дрон-камікадзе по російських окупантах.
Також днями підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили російський безпілотник типу «Птеро».
До слова, триває 171-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.
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