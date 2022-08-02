Головна Новини
search button user button menu button

Розвідники показали, як знищують ворога дроном-камікадзе (відео) 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 11:00 glavcom.ua
Розвідники показали, як знищують ворога дроном-камікадзе (відео) 
Безпілотник відпрацював по позиціях рашистів  
скріншот із відео

Наші бійці знищили окупантів дистанційно 

Розвідники 28-ї окремої механізованої бригади у взаємодії зі спецпризначенцями ефективно застосували дрон-камікадзе по російських окупантах. Відео опублікували на сторінці 28-ї Окремої  механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

«У взаємодії розвідників зі спецпризначенцями, було застосовано дрон-камікадзе. Результат: двоє – 200, троє – 300. По залишках особового складу противника було допрацьовано мінометом 82 мм», – йдеться у повідомленні.

28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу – військове формування механізованих військ Сухопутних військ ЗСУ. З 2019 року має почесну назву на честь Лицарів Зимового Походу – учасників Першого зимового походу, рейдових дій тилами Червоної та Добровольчої армій під час Перших визвольних змагань. 

Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині загинув командир 28 бригади Віталій Гуляєв (фото).

Читайте також:

Теги: ЗСУ безпілотник війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники знищили російський дрон над Миколаївщиною
ЗСУ збили ворожий безпілотник-камікадзе
26 липня, 18:24
На Харківщині українські військові збили безпілотник окупантів
На Харківщині військові збили безпілотник окупантів (відео)
28 липня, 22:57
Дрон «Птеро» візуально схожий на «Орлан-10»
ЗСУ «приземлили» ворожий безпілотник (фото, відео)
31 липня, 17:20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Чи буде ядерна війна. Путін зробив заяву
9584
Росія може атакувати Україну одночасно 40 ракетами, – «Південь»
8678
Окупанти зібрали 30 батальйонно-тактичних груп для наступу на два українські міста – Арестович 
6944
У бік Запоріжжя рухається велика колона ворожої техніки (відео)
6605
ЗСУ – найсильніша армія у світі. Окупант шокував рідню зізнанням (аудіо)
6298
Ворог, ймовірно, припиняє наступ на Слов'янськ та відводить війська на Донбасі, – ISW

Новини

Фіаско Медведчука. Чому провалився позов до Зеленського?
Сьогодні, 15:43
Зеленський та Столтенберг обговорили нові поставки зброї Україні
Сьогодні, 14:44
Десантники скоро отримають перші бронеавтомобілі Shield (фото)
Сьогодні, 14:03
Корабель із українським збіжжям пройшов «зелений коридор» у Чорному морі
Сьогодні, 13:55
Окупанти на Херсонщині так розвантажували боєприпаси, що підірвали потяг – розвідка 
Сьогодні, 13:42
Порошенко в інтерв'ю Newsweek оприлюднив список найпотрібнішої зброї
Сьогодні, 13:07

Прес-релізи

#позивнийУкраїна: медіапроєкт від Українського ветеранського фонду
#позивнийУкраїна: медіапроєкт від Українського ветеранського фонду
2 серпня, 13:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту