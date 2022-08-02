Розвідники показали, як знищують ворога дроном-камікадзе (відео)
Наші бійці знищили окупантів дистанційно
Розвідники 28-ї окремої механізованої бригади у взаємодії зі спецпризначенцями ефективно застосували дрон-камікадзе по російських окупантах. Відео опублікували на сторінці 28-ї Окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.
«У взаємодії розвідників зі спецпризначенцями, було застосовано дрон-камікадзе. Результат: двоє – 200, троє – 300. По залишках особового складу противника було допрацьовано мінометом 82 мм», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині загинув командир 28 бригади Віталій Гуляєв (фото).
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