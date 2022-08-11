ЗСУ приземлили два ворожі безпілотники

Зенітники збили два російські апарати на Луганському і Харківському напрямках

На Луганському та Харківському напрямках підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України збили два ворожі безпілотники. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«10 серпня на Луганському та Харківському напрямках підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил збито два російські безпілотні апарати оперативно-тактичного рівня», – ідеться у повідомленні.

Загалом на кількох напрямках ударна авіація Повітряних сил, під прикриттям винищувачів, завдала більше 10 групових ударів по скупченню живої сили, озброєння і техніки російських військ.

Нагадаємо, нещодавно розвідники 28-ї окремої механізованої бригади у взаємодії зі спецпризначенцями ефективно застосували дрон-камікадзе по російських окупантах.

Також днями підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили російський безпілотник типу «Птеро».

Перед цим, 27 липня воїнами зенітного ракетного підрозділу ліквідовано черговий безпілотник росіян, імовірно, «Форпост».

Як відомо, турецька компанія Baykar – виробник ударних безпілотних апаратів Bayraktar – вже зареєструвалась в Україні та придбала земельну ділянку для будівництва.